¿El fin de los cajeros? Así es el supermercado que atiende una inteligencia artificial en Cundinamarca

De momento, la tienda funciona en el condominio Ponte Verdi, en Cota, Cundinamarca , debido a que la iniciativa, según los creadores, está pensada para que las personas que viven en condominios en las afueras de las ciudades, no tengan que salir de sus edificios para encontrar lo que necesitan.

El supermercado inteligente habría inaugurado hace dos meses y parece ser todo un éxito, ya que dentro de ese condominio no hay comercio y las personas tenían que viajar durante 20 minutos hasta el centro de Cota.

Para poder entrar y comprar es obligatorio tener la billetera de la app recargada, debido a que es por medio que el usuario puede abrir la puerta del lugar de la tienda, si no tiene dinero en la billetera es posible que el usuario sea bloqueado.

Sin embargo, el tema del pago se realiza en la aplicación, unas tres horas después de que la persona sale de la tienda y cuando ya se procesan los videos, se le descuenta el dinero a la persona de la billetera de la aplicación de los productos que se llevó.

Le recomendamos: Estafan más de 600.000 dólares a un empresario en China utilizando inteligencia artificial

La inspiración de Konyu viene de Amazon Go en Seattle (Estados Unidos) en 2018, una tienda totalmente automatizada con la innovadora experiencia de compra Just Walk Out, un modelo de compra que permite a los consumidores tomar el producto que les interese y salir de la tienda sin necesidad de hacer filas en las cajas de pago.