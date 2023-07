Expertos del mundo hablan y debaten sobre Inteligencia Artificial en Medellín

Upegui además es autor o coautor de diferentes publicaciones relacionadas con este tema, miembros de varias organizaciones internacionales como el Instituto Europeo de Seguridad Social con sede en Bélgica y formador en el centro internacional de entrenamiento de la OIT en Turín. Por estos días está en Medellín participando en el Foro Internacional Universidad 2030 AcademIA organizado por la Universidad CES.

¿Cómo un médico termina en este mundo la IA?

“Fue una cosa medio por azar, se fue dando. Lo mío ha sido la salud pública y en los últimos diez años he conocido y trabajado con compañías en Alemania enfocadas en la aplicación de la Inteligencia Artificial a la salud, seguridad y servicios sociales”.

¿Cuál fue el detonante para que se esté hablando tanto de la IA?

“La IA viene desde hace muchos años atrás, no es nada nuevo, lo que pasa es que cada vez está más cercana a la gente. Los desarrollos están desde los años 40, lo que pasa es que en este campo cada tanto hay una especie de quiebre, un punto donde se cree que le dará un giro. Lo más reciente fue en 2017 con la tecnología llamada Transformers que se inventaron unos trabajadores de Google y hoy se aplica a ChatGPT y a Bard, por ejemplo, es una manera de generar algo con una información que se le entrega a la máquina para que genere contenido”.

¿De verdad la IA reemplazará tantos trabajos y tareas?

“La mejor manera es mirar la IA como una oportunidad. El conocimiento ayuda a gestionar los distintos retos que van apareciendo. Lo que estamos viendo es una cooperación entre las máquinas y los seres humanos, eso lo vemos desde la robótica hasta avances que permiten analizar y resumir un texto para que la persona utilice el pensamiento para tomar decisiones sobre eso.

La IA nos está ayudando a agilizar la vida y que sigamos desarrollando nuestro saber apoyado en tecnologías que permiten automatizar algunos procesos. Sobre ChatGPT, es una tecnología que todos estamos tratando de entender sus mejores usos y comprender cuál es el propósito que tenemos con ella, y eso es algo que tenemos que resolver con preguntas desde el punto de vista ético, la humanidad, el ser y el saber”.

¿Y cuáles son esas preguntas que hay alrededor del uso de la IA?

“Primero, preguntarnos para qué estoy utilizando esa IA, cuál es el objetivo, esa parte permite desarrollar preguntas que para cada uno va teniendo un sentido diferente. Para mí como médico me preguntó cómo respeta los datos, cuánto está ayudando a la humanidad. Es importante discutir y socializar estas tecnologías para entender el propósito. Esas reflexiones llevan a que entendemos hasta dónde se está dispuesto para interactuar con determinadas IA”.

¿Nacerán nuevos cargos o profesiones?

“Es un conocimiento más que hay que incluir en los pénsum de las facultades para que los estudiantes desarrollen esa capacidad de saber qué le sirve y qué no. No significa que la máquina será el abogado, no, simplemente será una herramienta de IA para hacer mejor su trabajo. El ser humano es capaz de pensar y al mismo tiempo pensar qué está pensando, y eso no lo puede hacer una máquina, nosotros tenemos consciencia”.

En el sector salud, ¿cómo se viene aplicando la IA?

“En la analítica de datos, en los laboratorios de investigaciones ayuda a encontrar códigos para hacer predicciones de las enfermedades. En el desarrollo de las vacunas permite generar simulaciones y probabilidades a unas velocidades impresionantes. También ayuda a leer textos científicos y entregar algunas informaciones para tomar decisiones”.

¿Qué panorama actual hace de la IA en América Latina?

“Muy bien, cada vez estamos viendo más iniciativas. Algo muy importante que se está viendo cada vez más es el propósito, saber para qué la estamos utilizando, en la academia y propuestas comerciales se está avanzando en eso. Vemos casos en los que ayuda en el manejo de texto para digerir la información”.