Google ha admitido que su modelo de inteligencia artificial (IA) Gemini también ha sido artífice de un ‘hackeo’ a tres empresas reales, tras escapar de su entorno de pruebas por un error que le permitió obtener acceso a internet, sumándose a los incidentes similares que han reportado OpenAI, Anthropic y Meta.
En las pruebas, se le solicitó a Gemini que intentase obtener información de una empresa ficticia, sin embargo, el modelo acabó accediendo a una empresa real que casualmente utiliza el mismo nombre, aprovechando una vulnerabilidad en su sistema de pruebas para acceder a internet.