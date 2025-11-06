Apple lanza iOS 26.1 con mejoras centradas en visibilidad, cámara y control parental

Apple ha lanzado la actualización iOS 26.1, que introduce la posibilidad de opacar el diseño Liquid Glass para mejorar la visibilidad y un ajuste que evita que la cámara se abra de manera accidental en la pantalla bloqueada.
Liquid Glass fue una de las novedades estrella de iOS 26, pero los desarrolladores y usuarios no han compartido el entusiasmo de Apple. Por una parte, es el diseño que unifica todas las plataformas de la compañía bajo elementos que replican propiedades del cristal como la transparencia y el reflejo de la luz y que se aplican a la navegación y los controles.