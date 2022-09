La primera red social de noticias en América Latina, Keep up, lanzó una iniciativa para encontrar a la persona más informada del país e incentivar el consumo responsable de noticias para evitar la desinformación.

Las 32 personas clasificadas serán emparejadas para arrancar los octavos de final por eliminación directa; luego avanzarán a cuartos de final, semifinales y final. Las personas clasificadas a la fase final obtendrán un reconocimiento.

Keep up es la mediatech que informa a la nueva generación de América Latina a través de la primera red social de noticias. Juan Sebastián Garzón, cofundador de Keep Up, explicó: “Queremos incentivar, principalmente a los jóvenes, a consumir noticias de una manera divertida. Sabemos que podemos aportar a construir una sociedad mejor informada. El objetivo es impactar a al menos 100.000 personas con esta primera edición del Mundial de Noticias”.

En caso de clasificar, será contactado por medio de los datos que utilizó, por lo cual es clave poner datos reales. @