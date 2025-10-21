Competencia dura para Chrome y Firefox: lanzan ChatGPT Atlas, navegador web con IA incorporada

OpenAI presentó este martes ChatGPT Atlas, su propio navegador web impulsado por inteligencia artificial (IA), que lleva la experiencia del popular chatbot a la navegación por internet.
La empresa desarrolladora de IA lleva tiempo pensando en introducirse en el mercado de los navegadores web para competir directamente con Firefox o el software de Google, e incluso llegó a plantearse la adquisición de Chrome cuando existía la posibilidad de que la justicia estadounidense obligara al gigante tecnológico a venderlo.