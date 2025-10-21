Competencia dura para Chrome y Firefox: lanzan ChatGPT Atlas, navegador web con IA incorporada

La empresa desarrolladora de IA lleva tiempo pensando en introducirse en el mercado de los navegadores web para competir directamente con Firefox o el software de Google, e incluso llegó a plantearse la adquisición de Chrome cuando existía la posibilidad de que la justicia estadounidense obligara al gigante tecnológico a venderlo.

OpenAI presentó este martes ChatGPT Atlas , su propio navegador web impulsado por inteligencia artificial (IA) , que lleva la experiencia del popular chatbot a la navegación por internet.

Pero finalmente decidieron desarrollar su propia plataforma. ChatGPT Atlas es “una experiencia agéntica (agente IA) que además de impulsar la búsqueda hace tareas por el usuario”, como reservar un viaje, según el video demo que compartieron.

Esta propuesta compite directamente con la búsqueda del modo IA de Google y con navegadores agénticos, como Comet de Perplexity y Opera Neon de Opera.

En cada clic, ChatGPT compaña al usuario con su interfaz conversacional y recuerda lo que estaba haciendo la última sesión, para continuar sin interrupciones.

El cursor, además, adquieren nuevas funciones, como colaborador en documentos y textos para buscar ayuda de ChatGPT.

La compañía destacó en un streaming los controles que permiten establecer los sitios web que puede o no visitar el chatbot y eliminar el historial que actúa como memoria para esta asistente.

También es posible gestionar otros elementos comunes de los navegadores, como el modo incógnito y el historial de navegación.

ChatGPT Atlas está ya disponible MacOS y próximamente llegará a sistemas operativos Windows, iOS y Android.