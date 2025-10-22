Detenidos seis muchachos por asesinato de joven de 17 años a machetazos, tras convocatoria de pelea por redes sociales

La violencia y su celebración en redes sociales está revelando niveles insospechados, esto se podría concluir tras el anuncio hecho de las autoridades de seguridad de la capital antioqueña durante la mañana de este miércoles 22 de octubre. Según reseñó la Policía Metropolitana, la estrategia Bloque de Búsqueda –en la que participaron la Inteligencia policial, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Alcaldía y la Fiscalía– permitió la captura de dos hombres y la aprehensión de tres adolescentes por su presunta participación en el homicidio de otro joven de 17 años en el occidente de Medellín.

El asesinato del joven se dio el pasado 4 de julio cuando resultó herido de muerte con un machete en el barrio El Danubio de la comuna de San Javier. De acuerdo con las pesquisas judiciales, el adolescente resultó lesionado gravemente en medio de una riña entre grupos de jóvenes que se citaron mediante redes sociales. Lea también: Investigan asesinato de presunto desmovilizado de las AUC en San José La Cima El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, explicó que infortunadamente este tipo de retos consiste en que grupos de jóvenes (sobre todo menores de edad) se citan por plataformas digitales –por ejemplo en el caso de El Danubio lo hicieron por Facebook– a supuestos desafíos o “partidos” pero que en vez de hacerlo para practicar en algún deporte lo hacen para realizar actividades delictivas que ellos definen como “cortes” o “piques” donde se buscan herir con machetes.

Villa ahondó señalando que en esa pelea pactada el 4 de julio se reunieron los miembros de los grupos 77 y 015 –que ya están plenamente identificados– y comenzaron la trifulca donde murió el adolescente.

Por su parte, el coronel Gustavo Rodríguez Hernández, subcomandante Policía Metropolitana, detalló que tras darse el hecho se inició una investigación que duró cerca de tres meses en la que se analizaron no solo la citación por Facebook sino los videos grabados en el lugar de los hechos.

Tras dichas labores investigativas se logró identificar a los responsables del homicidio y posteriormente, por orden judicial fueron capturados dos hombres de apenas 19 años y tres adolescentes de entre 16 y 17 años. Las detenciones se dieron en los barrios Robledo, Santa Rita, Laureles y Santo Domingo. Los detenidos ahora deberán responder por el delito de homicidio agravado, y en el caso de los adultos, se sumará el delito de utilización de menores para la comisión de delitos.



Además: Policía rescató 64 animales en condiciones de vulnerabilidad en la plaza Minorista Finalmente, el secretario Villa comentó que este es el segundo segundo operativo que se da contra este tipo de peligrosos “retos”. El primero de ellos se dio a inicios de año a raíz de un hecho similar ocurrido en el barrio Villatina.

Por último, el funcionario y el coronel dejaron una reflexión sobre el papel de los padres de familia quienes ante casos como este deberían estar más pendientes de las interacciones digitales de sus hijos y de como ocupan su tiempo libre. “Nada tiene que estar haciendo un muchacho de 17 años con un machete. No puede ser que el tiempo de ocio y recreación de estos jóvenes sea usado en peleas a machete”, añadieron.

