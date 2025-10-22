Detenidos seis muchachos por asesinato de joven de 17 años a machetazos, tras convocatoria de pelea por redes sociales

La violencia y su celebración en redes sociales está revelando niveles insospechados, esto se podría concluir tras el anuncio hecho de las autoridades de seguridad de la capital antioqueña durante la mañana de este miércoles 22 de octubre. Según reseñó la Policía Metropolitana, la estrategia Bloque de Búsqueda –en la que participaron la Inteligencia policial, la Policía de Infancia y Adolescencia, la Alcaldía y la Fiscalía– permitió la captura de dos hombres y la aprehensión de tres adolescentes por su presunta participación en el homicidio de otro joven de 17 años en el occidente de Medellín.