Siri ya no es solo de Apple: Google y Gemini entran a los iPhone

El acuerdo busca acelerar el despliegue de Apple Intelligence y responder a las dudas del mercado sobre el ritmo de Apple en el desarrollo de inteligencia artificial.

Leonardo Bautista Romero
Tendencias

hace 6 horas
Apple planea utilizar el modelo de inteligencia artificial Gemini, desarrollado por Google , para impulsar la versión actualizada de Siri, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año.

“Tras una cuidadosa evaluación, Apple determina que la tecnología de IA de Google proporciona la base más capaz para los Apple Foundation Models y está entusiasmada por las nuevas experiencias innovadoras que desbloqueará para los usuarios de Apple”, señalan Apple y Google en un comunicado citado por la cadena CNN.

Las empresas dicen que firmaron un contrato plurianual mediante el cual Apple utilizará el modelo Gemini y la infraestructura de computación en la nube de Googlepara potenciar sus funciones de inteligencia artificial.

La decisión podría permitirle a Apple acelerar el despliegue de su versión más avanzada de Siri, cuyo lanzamiento se retrasó tras su presentación inicial en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2024. Ese aplazamiento alimentó la preocupación entre analistas e inversionistas de quela compañía estaría quedándose atrás frente a otros gigantes tecnológicos en el desarrollo de IA generativa.

El acuerdo también ha sido interpretado como una señal de que Apple sigue enfrentando dificultades para consolidar un modelo de inteligencia artificial propio plenamente competitivo. Aún así, Wall Street recibió la noticia como un movimiento positivo. Apple apuesta a que la integración de nuevas capacidades de IA, incluida la actualización de Siri, ayude a impulsar las ventas de dispositivos después de varios años complejos para el iPhone.

Siri ya no es solo de Apple: Google y Gemini entran a los iPhone

Para Google, el anuncio representa una victoria estratégica en la competencia por desarrollar y posicionar el modelo de IA más robusto y extendido del mercado.

Apple ya había cerrado una alianza con OpenAI para integrar ChatGPT en algunas de sus funciones, aunque el acuerdo anunciado esta semana sitúa a Gemini como eje central de su estrategia futura en inteligencia artificial.

Hasta ahora, no se ha precisado si esta nueva asociación modificará la integración de ChatGPT en el ecosistema del iPhone.

Esto es lo que Wall Street estaba esperando, con el elefante en la habitación para Cupertino girando en torno a su estrategia de IA invisible, pero creemos que esto es un avance positivo para ambos.”, afirmó Dan Ives, analista tecnológico de Wedbush, en un comentario enviado por correo electrónico y citado porCNN.

Lea también: Apple desplazaría a Samsung: será el mayor fabricante de smartphones, tras una década, gracias al éxito del iPhone 17

Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.CNNRecordó que el pacto fue reportado inicialmente porCNBCy queBloomberginformó el año pasado que Apple planeaba pagar cerca de US$ 1.000 millones anuales para incorporar Gemini en la versión actualizada de Siri. Ese informe también indicaba que la compañía evaluaba alianzas con otras firmas de IA, entre ellas OpenAI y Anthropic.

Apple aseguró que, bajo este nuevo esquema, las funciones de Apple Intelligence seguirán ejecutándose en los dispositivos de los usuarios o en una nube segura, con el objetivo de proteger los datos personales.Tras el anuncio, las acciones de Apple y Google subieron menos del 1% al mediodía del lunes.

