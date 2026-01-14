Siri ya no es solo de Apple: Google y Gemini entran a los iPhone

Apple planea utilizar el modelo de inteligencia artificial Gemini, desarrollado por Google , para impulsar la versión actualizada de Siri, cuyo lanzamiento está previsto para finales de este año. “Tras una cuidadosa evaluación, Apple determina que la tecnología de IA de Google proporciona la base más capaz para los Apple Foundation Models y está entusiasmada por las nuevas experiencias innovadoras que desbloqueará para los usuarios de Apple”, señalan Apple y Google en un comunicado citado por la cadena CNN.

Las empresas dicen que firmaron un contrato plurianual mediante el cual Apple utilizará el modelo Gemini y la infraestructura de computación en la nube de Googlepara potenciar sus funciones de inteligencia artificial. La decisión podría permitirle a Apple acelerar el despliegue de su versión más avanzada de Siri, cuyo lanzamiento se retrasó tras su presentación inicial en la Conferencia Mundial de Desarrolladores de 2024. Ese aplazamiento alimentó la preocupación entre analistas e inversionistas de quela compañía estaría quedándose atrás frente a otros gigantes tecnológicos en el desarrollo de IA generativa. El acuerdo también ha sido interpretado como una señal de que Apple sigue enfrentando dificultades para consolidar un modelo de inteligencia artificial propio plenamente competitivo. Aún así, Wall Street recibió la noticia como un movimiento positivo. Apple apuesta a que la integración de nuevas capacidades de IA, incluida la actualización de Siri, ayude a impulsar las ventas de dispositivos después de varios años complejos para el iPhone.

Para Google, el anuncio representa una victoria estratégica en la competencia por desarrollar y posicionar el modelo de IA más robusto y extendido del mercado. Apple ya había cerrado una alianza con OpenAI para integrar ChatGPT en algunas de sus funciones, aunque el acuerdo anunciado esta semana sitúa a Gemini como eje central de su estrategia futura en inteligencia artificial. Hasta ahora, no se ha precisado si esta nueva asociación modificará la integración de ChatGPT en el ecosistema del iPhone. “Esto es lo que Wall Street estaba esperando, con el elefante en la habitación para Cupertino girando en torno a su estrategia de IA invisible, pero creemos que esto es un avance positivo para ambos.”, afirmó Dan Ives, analista tecnológico de Wedbush, en un comentario enviado por correo electrónico y citado porCNN.