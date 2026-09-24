La tumba de Tutankamón podría ocultar cámaras secretas y los restos de Nefertiti, según nuevo estudio

Más de cien años después de que Howard Carter abriera la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes y la encontrara casi intacta, el sepulcro más famoso del Egipto antiguo vuelve a ser el centro de una controversia científica que podría reescribir lo que sabemos sobre él. Un nuevo informe arqueo-geofísico sugiere que la tumba KV62 es considerablemente más extensa de lo que se ha pensado durante un siglo, y que detrás de sus paredes podrían esconderse corredores, cámaras adicionales y, posiblemente, los restos de la reina Nefertiti.

El documento, denominado Occasional Paper No. 8 del Amarna Royal Tombs Project, analiza investigaciones realizadas desde 2015 y nuevos trabajos de campo ejecutados en 2023 y 2024. El equipo utilizó dos técnicas de exploración no invasiva: el radar de penetración terrestre, que envía ondas electromagnéticas al suelo para detectar estructuras ocultas, y la microgravimetría, que identifica variaciones en la densidad del subsuelo que pueden indicar la presencia de espacios vacíos.

La hipótesis, impulsada por el académico Nicholas Reeves, apunta a que entre los espacios de la tumba del faraón egipcio podrían estar los restos de la reina Nefertiti. FOTO AFP

Los resultados son llamativos, pues el informe señala anomalías detrás de la pared oeste de la tumba que podrían corresponder a una cámara adicional. Detrás de la pared norte, las señales apuntan a una expansión de entre 25 y 30 metros que podría incluir un corredor y hasta seis cámaras suplementarias, algunas de ellas conectadas con la tumba conocida y rellenas con escombros. Los investigadores también detectaron grietas, juntas verticales, perfiles de techo ocultos y señales de antiguos muros que serían coherentes con la hipótesis de que la tumba fue reutilizada o ampliada. La línea de investigación no es nueva. Nicholas Reeves, académico británico especializado en el período de Amarna, la inició en 2015 cuando propuso, a partir del análisis de fotografías de alta resolución de las paredes de la tumba, que KV62 podría haber sido originalmente un sepulcro más grande. El nuevo informe, firmado también por Mamdouh Eldamaty y Abbas Mohamed Abbas, aporta evidencia adicional a esa teoría.

Las limitaciones de la evidencia

Los propios autores del informe son cuidadosos en sus conclusiones. El documento es de carácter técnico y no ha sido publicado en una revista científica con revisión de pares, el proceso que en la ciencia establece si una investigación cumple los estándares necesarios para ser considerada evidencia sólida. Las anomalías detectadas son congruentes con la hipótesis de cámaras adicionales, pero eso no significa que las confirmen. Para verificar si realmente existe algo detrás de esas paredes, sería necesaria una intervención física directa, es decir, abrir las paredes de la tumba. Esa decisión no depende de los investigadores sino de las autoridades egipcias, que en el pasado han mostrado cautela frente a propuestas que impliquen intervenir en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo.

El busto de Nefertiti fue descubierto en 1912 en Amarna, Egipto, por una expedición alemana dirigida por el egiptólogo Ludwig Borchardt. Desde 1913 se encuentra exhibido en un museo de Berlín. FOTO Picture-Alliance via AFP

La razón por la que esta hipótesis genera tanto interés va más allá de la arquitectura funeraria. Nefertiti, esposa principal del faraón Akenatón y figura central del período de Amarna, es uno de los grandes enigmas del Egipto antiguo. Su rostro es uno de los más reconocibles de la antigüedad gracias al famoso busto conservado en Berlín, pero el lugar donde fue enterrada sigue siendo un misterio. No se ha encontrado su tumba. Lea también: Mujer española devolvió a Colombia cinco piezas precolombinas de San Agustín Tutankamón, joven faraón de la XVIII dinastía cuya tumba fue descubierta por Howard Carter en 1922 prácticamente intacta, fue hijo o sucesor directo de Akenatón. La teoría de Reeves sostiene que KV62 pudo haber sido originalmente la tumba de Nefertiti, reutilizada después para el entierro apresurado del joven rey. Si las cámaras adicionales existen y contienen restos reales, podrían pertenecer a ella. Por ahora, la hipótesis sigue siendo eso, una hipótesis respaldada por anomalías geofísicas que son sugerentes pero no concluyentes. Lo que sí es claro es que la tumba de Tutankamón, después de un siglo de estudio, todavía podría guardar sorpresas. Preguntas frecuentes: