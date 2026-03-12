Los próximos tres eclipses solares ya tienen hasta página web, ¿por qué son tan importantes?

Por Europa Press El mundo vivirá en los próximos años varios eclipses solares, lo particular es que los tres que vienen, consecutivos: el 12 de agosto de 2026, el 2 de agosto de 2027 y el 26 de enero de 2028, serán visibles en España. Dos de ellos serán totales y uno anular. Este será el único país del mundo que podrá observar de forma completa el primero, junto con Islandia y Groenlandia. Los dos primeros no serán visibles en América Latina, solo el del 2028 que sí se verá en Colombia. Por eso, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), acaban de lanzar la web: www.trioeclipses.es. Esta web oficial del Trío de Eclipses tiene el objetivo de “ofrecer información rigurosa a la ciudadanía y garantizar la seguridad, la accesibilidad y la preparación territorial ante un fenómeno que movilizará a millones de personas” en España, según ha informado el Ministerio.

El portal ofrece información ofrece información útil para planificar desplazamientos, consultar recomendaciones de transporte, descubrir destinos destacados y conocer qué ver en cada zona. Desde la página principal, el usuario puede acceder a las secciones dedicadas a cada eclipse, donde se explica cómo será el fenómeno, cuándo ocurrirá y desde qué zonas de España podrá observarse. El menú principal incorpora además apartados con contenidos divulgativos sobre qué es un eclipse y cuál es su relevancia. También incluye recomendaciones para una observación segura, información sobre protección ocular, uso de instrumentos ópticos y pautas de prevención y riesgos. Puede leer: El Planetario de Medellín estrena nuevo domo móvil hablando sobre exoplanetas Asimismo, la web cuenta con una sección de Divulgación que reúne actividades y recursos educativos, cuyo contenido ha sido elaborado y desarrollado por la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA).

También destaca el apartado de Puntos de Observación con un mapa interactivo donde consultar ubicaciones oficiales desde donde poder disfrutar del fenómeno, proporcionadas por las comunidades autónomas. Por último, se puede consultar el Centro de Trayectorias, en el que se muestran mapas técnicos con las zonas de totalidad y anularidad de cada eclipse, elaborados por el Instituto Geográfico Nacional. Coincidiendo con el lanzamiento de la web, el Gobierno también ha activado los perfiles oficiales en redes sociales del Trío de Eclipses en X, Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn. Puede leer: Hay 560 mentes brillantes en Medellín: les contamos tres historias de niños con talento extraordinario Estos canales permitirán “ofrecer una difusión ágil, directa y accesible, así como informar con inmediatez sobre novedades, recursos, actividades, avisos de seguridad y actualizaciones territoriales”.