Las piedras que brillan en la oscuridad: el secreto luminoso del Museo de Geociencias de la Universidad Nacional

En un salón oscuro del bloque M3 de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional, sede Medellín, la luz se apaga y el silencio se llena de asombro, pues en las vitrinas, decenas de piedras comienzan a brillar en tonos verdes, naranjas, amarillos y violetas. No hay trucos de magia ni efectos digitales: lo que el visitante observa es un fenómeno real llamado luminiscencia, una propiedad que permite a ciertos minerales emitir luz cuando sus átomos interactúan con radiación ultravioleta.
Quien explica el misterio es Natalia Rozo, estudiante de Ingeniería Geológica y mediadora del Museo de Geociencias, el mismo lugar que resguarda esta colección única en la ciudad. Allí, cada guía transforma la ciencia en relato y cada piedra, en historia. “En el cuarto oscuro —dice— mostramos cómo algunos minerales parecen comunes bajo la luz blanca, pero cuando se iluminan con rayos ultravioleta comienzan a brillar. Es la forma más clara de entender que la Tierra también guarda luces invisibles”.