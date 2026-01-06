Murió Antonio Vélez Montoya, un defensor radical del pensamiento crítico y la divulgación científica

Antonio Vélez Montoya murió a los 92 años en Medellín y con su partida se cierra uno de los capítulos más singulares —y menos estridentes— de la divulgación científica en Antioquia, pues siendo ingeniero, matemático y ensayista, dedicó buena parte de su vida a una tarea incómoda en un país acostumbrado a venerar la retórica por encima del rigor: explicar la ciencia como una forma de pensamiento crítico y no como un conjunto de verdades reveladas.
La noticia pasó sin alboroto, acorde con el talante de un hombre que nunca buscó protagonismo, tal y como escribió Héctor Abad Faciolince en su columna de El Espectador. Esa discreción contrasta con la huella que dejó en varias generaciones de lectores interesados en comprender la evolución, la astronomía, la física, la lógica y los límites de la superstición en una sociedad marcada por el dogma.
Vélez no fue un científico de laboratorio ni un académico encerrado en ecuaciones. Fue, más bien, un mediador entre el conocimiento especializado y el lector común. Durante más de dos décadas escribí libros y ensayos que se convirtieron en referencia obligada para quienes buscaban entender fenómenos complejos sin renunciar a la claridad. Abad lo resume así: “Consciente de su estatura intelectual, pero modesto, mucho más preocupado por la verdad que por la fama, Antonio escribió los mejores libros de divulgación científica que se hicieron en Colombia durante 25 años de intenso trabajo, estudio y dedicación”.