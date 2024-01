La serie Sex Education, de Netflix, es el ejemplo perfecto para describir cómo vive hoy en día la Generación Z su sexualidad: jóvenes curiosos y libres de cuestionar el sexo, de tener múltiples maneras de vivir, tanto su sexualidad como su identidad, de transformar su intimidad hacia otro tipo de dinámicas como el sexting y de desarrollar sistemas de relaciones románticas intensas, monógamas o poliamorosas. Hay diversidad.

Sin embargo, esa idea que nace en el marketing de que el sexo engancha a los jóvenes y ‘vende’ en producciones cinematográficas podría estar caducando. Eso es lo que plantea un estudio publicado a finales de 2023, liderado por el Departamento de Psicología de la Universidad de California (Ucla) que busca responder a la pregunta de si los zoomers son o no más puritanos que sus antecesores. ¿Qué ha cambiado?

“Los zoomers (Generación Z) nacieron entre 1997 y 2012 y todos ellos han descubierto su sexualidad a través de la interactividad en las plataformas, los videos, el chat, el compartir imágenes. Ellos han perdido el encanto de relacionarse con el otro. Les da pánico socializar y, por eso, algunos son tan aislados y solos, les cuesta conectar más allá de la virtualidad”, explica Santiago Moreno, sociólogo y docente de la Universidad CES.

Precisamente, en el informe elaborado por el Center for Scholars and Storytellers de la Ucla, titulado Teens & Screens: Romance or Nomance, y que se hace cada año para estudiar las tendencias y gustos de los jóvenes en cuanto a contenido audiovisual, se evidenció que una parte de los jóvenes (47,5 %) considera que el sexo y el romance son excesivamente prominentes en los medios audiovisuales y una mayoría (51,5 %) prefiere ver representaciones de relaciones platónicas y de amistad por encima del romance.

De este último también mostraron rechazo en general, pues un 44,3 % dijo que se usa “en exceso” en los medios y, por el contrario, un 39 % de ellos busca personajes arrománticos o asexuales en las pantallas.

“Estos hallazgos lo que nos dicen, más allá de buscar personajes arrománticos o asexuales en la pantalla, es que buscan historias más auténticas, más reales y donde también se puedan sentir más identificados, narrados y reconocidos en esas puestas en escena, que estas se acerquen a su realidad, a sus vivencias y experiencias. Este deseo de ver personajes arrománticos o asexuales refleja una búsqueda de diversidad y representación de experiencias que no se centran exclusivamente en las relaciones románticas o sexuales”, dice Liney Dadiana Giraldo Hoyos, psicóloga, terapeuta sexual y magíster en salud sexual y reproductiva.