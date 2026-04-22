Por primera vez, un estudio genético revela cómo evolucionaron los pueblos indígenas de América

El estudio de los genes humanos sirve para entender la salud, la evolución y la historia de las personas. Sin embargo, hay grupos que casi no han sido incluidos en estas investigaciones.

Uno de ellos es el de los pueblos indígenas de América. Por eso, todavía se sabe poco sobre cómo han cambiado y se han adaptado genéticamente a lo largo del tiempo.

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Por primera vez, un estudio internacional logró analizar el ADN de pueblos indígenas de América. Incluye 199 genomas de personas desde América del Norte hasta la Patagonia, y 128 de ellos nunca se habían estudiado antes.

Con esto, se creó la base de datos genética más grande hasta ahora. Los resultados, publicados en la revista científica Nature, ayudan a entender mejor su historia y aportan nuevas pistas sobre la salud y la evolución humana.

El equipo de investigación ha sido liderado por el Instituto de Biología Evolutiva (IBE) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF), junto con la Universidad de São Paulo (Brasil).

En la investigación, parte del Proyecto de Diversidad Genómica Indígena Americana (Indigenous American Genomic Diversity Project, IAGDP), han formado parte ocho países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Perú.

Juntos, representan 45 poblaciones y 28 familias lingüística. Han sido secuenciados 128 genomas completos.