Academia de Ciencias de EE. UU. retiró histórico estudio sobre cáncer de páncreas del investigador Mariano Barbacid

La revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos PNAS retiró el estudio liderado por el investigador Mariano Barbacid, que logró eliminar por completo tumores de páncreas en ratones utilizando una triple terapia, por “un conflicto de intereses relevante no revelado al momento de su envío”.
Según detalla la revista, Mariano Barbacid, miembro de la Academia, y dos coautoras del estudio, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, tienen intereses financieros en Vega Oncotargets, de los que no informaron en su artículo.