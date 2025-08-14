Descubren fósiles en Etiopía que podrían pertenecer a un ancestro humano desconocido

En la árida región de Afar, en Etiopía, un hallazgo paleontológico podría reescribir parte de la historia evolutiva humana: entre 2015 y 2018, un equipo internacional de cinetíficos de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), recuperó 13 dientes fósiles de entre 2,8 y 2,6 millones de años de antigüedad en Ledi-Geraru, un área de investigación paleoantropológica en el distrito de Mille, región de Afar, noreste de Etiopía, a lo largo de los ríos Ledi y.
Diez de ellos han sido atribuidos a un Australopithecus hasta ahora desconocido, mientras que los tres restantes pertenecerían a miembros tempranos del género Homo.
Los resultados, publicados el 13 de agosto en Nature, abren un debate entre especialistas sobre si se trata realmente de una nueva especie o de una variación de linajes ya conocidos.