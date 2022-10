“Así es, de hecho La Agencia Espacial de Colombia pertenece a la Federación Internacional de la Astronáutica (IAF) desde hace cuatro años y allí estamos con agencias públicas, privadas. Por ejemplo, hay agencias privadas como la de Portugal, la de Ecuador, que como te digo ya no es raro. No es raro que el mundo espacial no sea ni militar ni público, de hecho, lo que se usa es que el mundo espacial tenga participación privada y pública”.

“La Agencia Espacial de Colombia es una fundación que creé hace cinco años con el objetivo de articular la industria, el gobierno, los gobiernos extranjeros y la academia en torno a desarrollos de proyectos del espacio, en proyectos que emplean hoy tecnología espacial para puntos focales que son nuestras verticales de desarrollo, en temas de educación, de agricultura, de observación de la tierra, de sostenibilidad ambiental y productividad. Las agencias espaciales en el mundo son públicas, son privadas, son mixtas. Hoy estamos en medio de la nueva era del espacio, una en la que la iniciativa privada y el sector privado tienen una participación relevante dentro del mercado, me refiero a que el sector privado no solamente propone sino que desarrolla tecnología de la mano con los estados y de la mano con otras empresas, entonces no todas las agencias espaciales son públicas, no todas son privadas, como para aclarar y hacer un contexto de lo que significa el mundo espacial hoy”.

“Sí, me nombraron nueva vicepresidenta de la IAF. Nunca una colombiana ni una latinoamericana había estado ahí, éramos 15 personas las que estábamos nominadas, le ganamos a Japón, a Estados Unidos, fue increíble. Para contarte un poco que el mundo espacial es muy diverso, participan todos los sectores, hoy hay un tema de protección 3G (geography - generation - gender) y es que se escogen y queda una participación prioritaria para países emergentes, mujeres y jóvenes, se busca es que sea un sector que inspire a la juventud, a la gente, no un sector ultrasecreto que solamente lo conocen las agencias militares sino que se ha abierto”.

¿Ustedes han representado a Colombia en algún tema espacial, además del congreso que acaba de pasar?

“Sí, en la Federación Astronáutica sobre todo, yo soy muy activa, hemos tenido varias conferencias globales, yo viajo mucho y la Agencia también es asesora de la comunidad andina de naciones, de hecho para la CAN estamos haciendo la plataforma ambiental andina, en la cual la CAN va a monitorear a través de satélites y otras fuentes de información, el medio ambiente de los cuatro países y sí me invitan bastante a temas internacionales, en todos cito que esta es una iniciativa privada y que somos una fundación y siempre me preguntan, que cómo se hizo y qué representa y es muy inspirador en cada sitio a dónde vamos”.

¿Y qué le falta a Colombia para tener una agencia espacial estatal, es necesario que la tenga?

“Hay muchos países que no tienen agencias espaciales públicas y que aún así continúan sus desarrollos en materia espacial, lo que nos hace falta es tener un marco regulatorio y que haya o no agencia pública pasa. El marco regulatorio y un marco de inversión, de atracción de inversiones a Colombia en materia del espacio es lo necesario, porque ya hay un Conpes que se hizo en el gobierno del presidente Duque, pero realmente no se hizo un plan de trabajo de cómo se va a traer inversión del exterior fundamentalmente o cómo se van a generar nuevos mercados o a atraer a las empresas que ya estén paradas en Colombia hacia los temas espaciales. Creo que eso es lo más importante, más allá de si se crea o no porque Colombia tiene varios ministerios y entidades públicas que pueden hacer desarrollos en materias espaciales.



Lo importante es que Colombia cambie esa visión y articule al sector privado y digamos que se sienta optimista y alegre porque hay privados que quieren participar en el sector espacial, pero además que brinde las seguridades jurídicas para poder invertir, presentar proyectos a largo plazo en materia del espacio”.

¿Por qué hay gente que dice que ustedes no tiene derecho a tomar decisiones ni participar en eventos en este tema espacial en nombre del país?

“De hecho me encontré con algunos de ellos en el viaje que tuve y hablé con ellos. Yo creo que es una falta de coordinación de ciertos sectores que creen que, primero, ellos no pueden participar en el sector espacial, entonces yo creo que se sienten que no están invitados, de pronto, para tenerlo como un comentario de buena fe (...). En Colombia hay alrededor de 1.200 agencias privadas en cualquier cantidad de temas, desde el punto de vista legislativo y regulatorio, pues la Agencia Espacial de Colombia tiene todo el sentido legal. De hecho, nuestro nombre y logo están registrados desde 2018 en la Superintendencia de Industria y Comercio, y todos los papeles están al día. Creo que les genera ese sentimiento porque creen que no pueden estar tan cerca para coordinar proyectos y de hecho yo los invité para que hiciéramos comités para colaborar y contarles lo que hacemos y para que ellos también propongan. Segundo, es que también hay una línea de pensamiento en Colombia que espera siempre a que el Estado sea el que proponga y personalmente creo que estamos en un momento distinto de la historia, en el que el privado es muy capaz, podemos inventarnos cosas, proponerle al Estado y tenemos las herramientas legales para hacerlo. Nuestro Estado es libre, no vivimos en una dictadura, en Colombia uno puede proponer y nadie lo puede perseguir a uno por hacer una fundación que hoy además representa a Colombia y está abriendo espacios para que luego otros colombianos participen”.