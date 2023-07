Atajos mentales, el pódcast científico que creó columnista de EL COLOMBIANO

La primera vez que la periodista paisa Adriana Correa Velásquez estuvo en contacto con el yagé fue porque quería ayudar a un familiar que padecía una enfermedad mental: fue diagnosticado con Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), aunque él no se sentía identificado. Buscó apoyo en psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas pero sus síntomas físicos y mentales continuaban.

A Adriana se le ocurrió que su familiar podía intentar un tratamiento con medicina alternativa. Para eso, decidió que juntos debían probar el yagé o ayahuasca, investigar más sobre la bebida indígena que usan como medicina tradicional en Latinoamérica y que tiene propiedades curativas en los seres humanos. Sin embargo, el familiar no pudo vivir esa primera experiencia con Adriana porque estaba tomando antibióticos. Pero ella igual decidió ir y su mente se expandió.

“Entendí que no había llegado al yagé para salvar a nadie, solo a mí. Cuatro años después de esa primera toma, no me parezco a la que tomó yagé en ese diciembre de 2018”, relató Adriana en El viaje iniciático: Adriana y el yagé, el primer capítulo de su pódcast Atajos mentales.

El nacimiento del pódcast

Atajos mentales es un pódcast científico colombiano que se lanzó este mes de julio para conversar sobre ciencia con el apoyo de la productora colombiana Akorde Media y la española True Story. Cada semana se lanzará un capítulo —son siete en esta primera temporada— y su temática principal son la psicodelia y el uso de plantas y sustancias químicas a las que les han adjudicado poderes curativos para el tratamiento de enfermedades, basado en evidencia científica.