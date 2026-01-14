2025 fue el tercer año más cálido de la historia y acerca al planeta a un umbral crítico

El año 2025 se ubicó como el tercero más cálido desde que existen registros, apenas 0,01 °C por debajo de 2023 y 0,13 °C por debajo de 2024, que sigue encabezando la serie histórica. La temperatura media global alcanzó los 14,97 °C, lo que representa un aumento de 0,59 °C frente al promedio del periodo 1991-2020.
Estas han sido algunas de las conclusiones del informe Aspectos destacados del clima global, que el miércoles publicó el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF, por sus siglas en inglés), que gestiona el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) y el Servicio de Vigilancia Atmosférica de Copernicus (CAMS) en nombre de la Comisión Europea.