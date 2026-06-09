Por primera vez, los bots generan más tráfico web que los humanos, ¿cómo llegamos a este punto?

El tráfico automatizado de bots ha superado por primera vez al tráfico procedente de usuarios humanos a nivel global en internet, un cambio de tendencia que han impulsado los agentes de inteligencia artificial (IA).

En los últimos dos meses se ha producido un cambio en internet del que ya hacia tiempo que se venía avisando: el retroceso del tráfico humano, en lo que respecta a las peticiones de HTTP a una web para acceder a contenido HTML.

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Según el Radar de Cloudflare, que analiza el porcentaje de peticiones que se han clasificado como automatizadas (lo que incluye bots, rastreadores y agentes de IA) y humanos, corresponde a los bots el 57,4 por ciento del tráfico de media en los últimos siete días (y el 42,6% a los humanos), en el momento de escribir esta noticia.

“Pasó más rápido de lo que predije”, ha afirmado el cofundador y director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, quien habían vaticinado que este cambio de tendencia ocurriría en 2027.

“El tráfico agéntico crece tan rápido que los bots han superado ahora el tráfico humano en línea por primera vez en la historia de Internet”, ha dicho en una publicación compartida en X.