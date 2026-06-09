Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Por primera vez, los bots generan más tráfico web que los humanos, ¿cómo llegamos a este punto?

El tráfico automatizado representa ya el 57,4% de las peticiones en páginas web a nivel global, según datos de un estudio reciente.

  • Expertos anuncian que el “tráfico agéntico crece tan rápido que los bots han superado ahora el tráfico humano en línea por primera vez en la historia de Internet”. FOTO creada con IA
    Expertos anuncian que el “tráfico agéntico crece tan rápido que los bots han superado ahora el tráfico humano en línea por primera vez en la historia de Internet”. FOTO creada con IA
Europa Press
hace 2 horas
bookmark

El tráfico automatizado de bots ha superado por primera vez al tráfico procedente de usuarios humanos a nivel global en internet, un cambio de tendencia que han impulsado los agentes de inteligencia artificial (IA).

En los últimos dos meses se ha producido un cambio en internet del que ya hacia tiempo que se venía avisando: el retroceso del tráfico humano, en lo que respecta a las peticiones de HTTP a una web para acceder a contenido HTML.

Lea también: ¿Qué pasa cuando una IA trabaja demasiado? Estudio descubre que plataformas se vuelven marxistas bajo presión

Según el Radar de Cloudflare, que analiza el porcentaje de peticiones que se han clasificado como automatizadas (lo que incluye bots, rastreadores y agentes de IA) y humanos, corresponde a los bots el 57,4 por ciento del tráfico de media en los últimos siete días (y el 42,6% a los humanos), en el momento de escribir esta noticia.

Pasó más rápido de lo que predije”, ha afirmado el cofundador y director ejecutivo de Cloudflare, Matthew Prince, quien habían vaticinado que este cambio de tendencia ocurriría en 2027.

“El tráfico agéntico crece tan rápido que los bots han superado ahora el tráfico humano en línea por primera vez en la historia de Internet”, ha dicho en una publicación compartida en X.

No obstante, si se atiende a todo el tráfico, es decir, no solo a contenido HTML, sino también XML, JSON y texto plano, la tendencia se mantiene favorable a los humanos: 34,4 por ciento de tráfico automatizado y 65,6 por ciento humano.

A finales de marzo, Prince explicó que el tráfico de bots en páginas web se estaba expandiendo conforme avanzaba el uso de la IA generativa. Concretamente, porque estos bots son capaces de visitar más páginas para recabar información y responder a las consultas de los usuarios.

Entonces, todavía apuntaba a a 2027 como el año en que ocurriría el sorpasso del tráfico automatizado, aunque según los datos de Cloudflare Radar ocurrió poco después de sus declaraciones, aunque haya sido confirmado ahora.

Temas recomendados

Tecnología
Internet
Inteligencia artificial
Robots
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos