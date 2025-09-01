La IA colombiana que salva vidas y abre camino a las mujeres en innovación

Menos del 2 % del capital de riesgo global llega a startups lideradas por mujeres, y en América Latina esa cifra es aún más crítica, según datos del Foro Económico Mundial citados por Laura Velásquez, una joven que desde Colombia lidera Arkangel AI, aplicación de inteligencia artificial que ha mejorado la atención de pacientes en 18 países al detectar enfermedades de manera temprana.
La plataforma surgió de una experiencia personal difícil. Laura y su socio, José David Gómez, enfrentaron la pérdida de familiares por enfermedades que pudieron haberse prevenido. “Nuestro duelo personal se convirtió en el catalizador para la creación de Arkangel AI. Queríamos hacer algo que pudiera prevenir estas tragedias”, recuerda la emprendedora en entrevista con EL COLOMBIANO.