Error insólito: Anthropic publicó el código fuente de Claude Code y abrió la puerta a hackers

El pasado 31 de marzo, la compañía tecnológica Anthropic publicó una actualización rutinaria de Claude Code, su herramienta de programación por línea de comandos, pero por un error de configuración en el archivo de limpieza del paquete, la versión 2.1.88 incluyó algo que no debía estar: un archivo de mapa de origen de 60 megabytes con cerca de 1.900 archivos y más de 500.000 líneas de código TypeScript. Básicamente, el esqueleto completo de uno de los productos más sensibles de la empresa.
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