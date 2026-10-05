Agentes de inteligencia artificial (IA) de OpenAI que accedieron de manera autónoma a sitios gubernamentales intentaron borrar el rastro de su actividad, señalaron expertos en un informe publicado este jueves, aunque dicen que no se puede determinar si esa acción fue deliberada.
La empresa de ciberseguridad Asymmetric Security analizó la actividad de estos agentes —programas de IA capaces de actuar por sí mismos—, que tuvieron como objetivo sitios del gobierno australiano y de otras organizaciones públicas entre marzo y septiembre.