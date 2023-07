Así compiten las empresas del mundo por destacarse en sostenibilidad

La pandemia y, más recientemente, la invasión rusa a Ucrania han puesto aún más presión en las empresas para que en su afán en producir no hagan daño, y aunque hasta ahora no es tan factible llegar a una producción inocua, todos los esfuerzos están dados en mitigar los impactos ambientales y sociales que puedan darse mientras se producen y fabrican los millones de productos que la humanidad consume día a día.

El índice Dow Jones de Sostenibilidad Global no solo ofrece a las empresas una herramienta para medir y mejorar su desempeño sostenible, sino que también proporciona una señal clara a los inversores y consumidores. Cada vez más, los inversores están integrando consideraciones ESG en sus decisiones de inversión, buscando empresas que gestionen de manera responsable los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Del mismo modo, los consumidores están optando por marcas que sean social y ambientalmente responsables. Las empresas que se enfocan en la sostenibilidad pueden construir relaciones sólidas con sus grupos de interés y fortalecer su reputación.

Estados Unidos tiene la mitad de las empresas de dicho índice, del cual las más destacadas son las gigantes tecnológicas Microsoft y Google y la de salud Unitedhealth Group Inc A. Colombia apenas pesa el 0,1% del Dow Jones de Sostenibilidad Global y llevan al menos cinco años figurando Grupo Argos, Cementos Argos, Bancolombia, Nutresa y Sura.

Otras mediciones importantes para entender el alcance de los esfuerzos de las empresas han surgido en el mundo: Global 100, realizado por Corporate Knights, es un ranking que mide las 100 empresas más sostenibles del mundo, para lo cual se basa en una evaluación rigurosa de más de 6.000 empresas que cotizan en bolsa con ingresos superiores a los 1.000 millones de dólares estadounidenses.

“Las 100 empresas globales están brindando los productos y servicios que se necesitan para la transición hacia la sustentabilidad y que formarán la base de la economía emergente del siglo XXI”, dijo Ralph Torrie, director de investigación de Corporate Knights, quien agregó que las 100 han superado al mercado durante estos últimos años tumultuosos, esto porque desde su creación el 1° de febrero de 2005, el Índice Global 100 ha generado un rendimiento total de la inversión del 270,7 %.

Los ingresos sostenibles ahora representan la mitad de los ingresos brutos de Global 100 en comparación con solo el 5 % del índice de referencia más amplio, mientras que la inversión sostenible muestra una tendencia similar. Por cada tonelada de carbono que producen, las empresas Global 100 obtienen 33 veces más ingresos que las empresas ACWI, que agrupa a las firmas de más alta capitalización.

El listado de las 100 empresas globales lo lidera Schnitzer Steel Industries Inc., una recicladora de metales, de Portland (Estados Unidos); seguido por Vestas Wind Systems A/S, una fábrica de turbinas para energía eólica, de Aarhus (Dinamarca); y por Zarzas LTD., una compañía de abastecimiento logístico, de Sydney (Australia).

En este caso, una quinta parte de las empresas Global 100 tienen su sede en EE. UU., lo que lo convierte en el país líder para los miembros del índice, seguido de Canadá con un 11 %. Sin embargo, como región, Europa sigue a la cabeza con un 44 %, mientras que Asia Pacífico alberga el 22 % de las empresas del ranking.