La muerte de su abuela lo inspiró a crear una plataforma que permite a las clínicas atender 30% más de pacientes

En el cuarto episodio de ¿Qué me funcionó?, miniserie de videopódcast de EL COLOMBIANO en colaboración con Ruta N, conocemos a Robert Parada, cofundador de Coco Tecnologías, un software que optimiza procesos internos de clínicas y hospitales, incluyendo la autogestión de citas y la telemedicina. Hoy Coco conecta a más de 1.000 centros de salud en cuatro países y lleva soluciones tanto a grandes ciudades como a territorios remotos. ¿Cómo comenzó este sueño? “Con ganas. Yo tengo una frase: ‘no existe alguien que no haya conseguido nada si lo ha intentado todo’, hay que intentarlo todo, no una vez, diez mil veces. Yo soy un ‘pelao’ de Medellín, clase media, estudié en un colegio que me formó en valores. Vendía chocolatinas y aretes, y eso me acostumbró a ser independiente con el dinero. Luego entré a la Universidad Eafit y me dieron una beca de liderazgo. Después, la universidad saca un proyecto para emprendedores, con el que me conectaron con personas y programas del Gobierno”. ¿Cómo llegas a la medicina viniendo de negocios? “Siempre veía a mi mamá pidiendo citas para mi abuelita. Mientras hacía la cena, los fines de semana, todo el tiempo. Era un trabajo no pago para ella. Por diferentes motivos de salud mi abuelita muere y tenía una cita pendiente. Cuando estábamos en el velorio llega un mensaje: ‘su cita ha sido asignada para dentro de tres meses’. Eso rasga el corazón, rasga el alma. Y pensé: ‘hay que cambiar esto’. Entonces me reúno con personas muy tesas, entre ellos mi socio, que lo conocí trabajando en la Gobernación de Antioquia, y creamos la solución”. Si quiere conocer más de la historia inspiradora detrás de Coco Tecnologías vea la entrevista completa aquí.

Entonces, ¿te reuniste con ellos y hablaron de esas dificultades? “Sí. Estuvimos ‘piloteando’. Empezamos con en una veterinaria. Teníamos una página web donde la gente pedía las citas, pero era yo el que lo agendaba manualmente. La gente pensaba que era automático porque llamaban un sábado a las 11 p.m. y se agendaba. Luego mi socio, que es ingeniero de sistemas, comenzó a automatizar esos procesos para poder salir a vender”. Pero esa era la idea final, ¿no? “Claro, pero cuando se trata de una empresa de tecnología uno siempre debe crearla sin tener una línea de código. El software se construye a partir de la manualidad. La tecnología llega después de que la inteligencia humana ya lo está haciendo”. “Amamos a Colombia y nuestra tecnología es de punta. No es justo que una tecnología nacida acá la tengan otros países y no los colombianos”. Robert Parada, cofundador de Coco Tecnologías.

Robert Parada en entrevista con Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO para la serie ¿Qué me funcionó? Foto: EL COLOMBIANO