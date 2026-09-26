Vivienda usada y flipping: ¿dónde está la oportunidad?

En Colombia, la vivienda usada se ha convertido en una alternativa atractiva para compradores e inversionistas que buscan disponibilidad inmediata. Según un informe de Ciencuadras, la vivienda nueva terminada representa tan solo el 5,7 % de la oferta disponible y, en medio de un panorama de recuperación para el sector inmobiliario marcado por las expectativas financieras hacia el nuevo gobierno, la circulación de inmuebles existentes se ha convertido en ese activo que abre la puerta a distintos modelos de inversión.
Sin embargo, Ciencuadras afirma que la oportunidad no siempre está en comprar barato, sino en identificar qué hace que una propiedad valga menos de lo que podría valer. Es allí donde aparecen estrategias como el flipping para renovar y revender inmuebles usados.