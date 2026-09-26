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Vivienda usada y flipping: ¿dónde está la oportunidad?

Con familias cada vez más pequeñas y una demanda creciente de hogares, la vivienda usada gana popularidad en un mercado con oferta limitada.

  • Comprar, remodelar y luego vender es una de las estrategias de inversión más usadas. FOTO Magnific y Chat GPT.
    Comprar, remodelar y luego vender es una de las estrategias de inversión más usadas. FOTO Magnific y Chat GPT.
Salomé Arroyave Bedoya
Salomé Arroyave Bedoya
24 de septiembre de 2026
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En Colombia, la vivienda usada se ha convertido en una alternativa atractiva para compradores e inversionistas que buscan disponibilidad inmediata. Según un informe de Ciencuadras, la vivienda nueva terminada representa tan solo el 5,7 % de la oferta disponible y, en medio de un panorama de recuperación para el sector inmobiliario marcado por las expectativas financieras hacia el nuevo gobierno, la circulación de inmuebles existentes se ha convertido en ese activo que abre la puerta a distintos modelos de inversión.

Sin embargo, Ciencuadras afirma que la oportunidad no siempre está en comprar barato, sino en identificar qué hace que una propiedad valga menos de lo que podría valer. Es allí donde aparecen estrategias como el flipping para renovar y revender inmuebles usados.

¿Cómo y dónde invertir
en vivienda usada?

En su informe, Ciencuadras revela que Bogotá, Medellín y Cali concentraron el 64 % de las búsquedas de apartamentos usados en venta durante el segundo trimestre de 2026. Medellín, además, registró el precio promedio por metro cuadrado más alto con 4,95 millones de pesos para apartamentos y 2,95 millones para casas.

Los apartamentos concentran el 71 % de las búsquedas de compra de vivienda usada, mientras que las casas representan el 25 %. Para Lucas Gómez, presidente y socio fundador de Trazos Urbanos, una buena oportunidad de compra depende de qué necesidades puede resolver esa vivienda: “Hay que preguntarse, ¿qué hace para mejorar mi calidad de vida?”. Gómez explica que parte de la decisión se relaciona con tres factores: tiempo, dinero y soledad, por lo que la proximidad a servicios, un precio por debajo del promedio y los espacios que favorecen la interacción se convierten en atributos de valor.

“La oportunidad está en renta larga por la valorización de los inmuebles de vivienda y el incremento de las rentas”. Lucas Gómez, Presidente de Trazos Urbanos.

Así, una buena compra inicial significa una buena inversión a futuro. Incluso las dinámicas de familias más pequeñas y una demanda creciente de hogares favorecen las propiedades de gran tamaño, pues pueden subdividirse en varios apartamentos, siempre que las condiciones urbanísticas y jurídicas lo permitan, de acuerdo con Gómez.

Otra posibilidad contempla transformar inmuebles para darles una nueva vocación, como es el caso de algunas casas patrimoniales del barrio Prado, que han sido adaptadas para actividades comerciales, culturales o de servicios. La renta corta también es una de las estrategias que ganó fuerza en los últimos años, sin embargo, para Lucas, “la oportunidad está en renta larga por la valorización de los inmuebles de vivienda y el incremento de las rentas”, Ciencuadras lo evidenció en su informe con el aumento de cánones de arrendamiento de 7,3 % en casas y 6,4 % en apartamentos en el último año.

Comprar, transformar y vender

Una de las estrategias de inversión es el flipping, que consiste en comprar un inmueble, remodelarlo y venderlo. Para Esteban González, fundador de Citadel, grupo que ofrece servicios de flipping en Medellín, la clave está en mantener el proyecto sencillo, controlar los costos y ejecutarlo con rapidez.

“Se empieza con el avalúo. Que el precio esté por debajo del valor comercial”, explica González y añade que también se debe analizar ubicación, acabados y estado de la estructura para poder entrar y salir rápido del negocio, “mientras más tiempo permanezca el capital invertido, más se reduce la rentabilidad”.

En este sentido, recomienda hacer remodelaciones que mejoren la apariencia y funcionalidad: “normalmente es piso, baños y cocina. Intentar no mover muros y embellecer el espacio sin pasarse del presupuesto”. Errores como una mala planeación y no contar con los gastos de notaría y registro tienen efecto negativo para la rentabilidad.

González plantea un ejemplo: con un capital de 300 millones de pesos, puede destinarse entre 200 y 250 millones a la compra del inmueble y alrededor de 40 a 60 millones a su remodelación, con un precio de venta cercano a los 350 millones de pesos. Por eso, para el fundador de Citadel, hay mayores posibilidades en estratos medio bajos, porque su precio de salida es más accesible a la población.

Al final, la vivienda usada ofrece múltiples formas de crear valor: subdividir, cambiar de vocación, hacer flipping o encontrar un inmueble que esté por debajo de su potencial. El reto está en identificar la buena inversión.

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