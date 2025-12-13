Paola Moya: arquitectura sostenible, auténtica y con propósito social

A los 18 años, Paola Moya migró a Miami para empezar de cero. Hoy, casi tres décadas después, es una de las arquitectas latinas más influyentes en Estados Unidos y CEO fundadora de Moya Design Partners: una firma con más de 80 desarrollos arquitectónicos con proyectos como la renovación del Teatro Howard y el centro estudiantil de la Universidad del Distrito de Columbia. Paola ha obtenido reconocimientos como Power 100 Playmaker, 40 Under 40 y Minority Business Leader of the Year.

Hoy regresa a Colombia con Calya, una propuesta que iniciará en Medellín y se expandirá a Pereira y Bogotá. En esta conversación explica cómo el propósito social, la sostenibilidad y el diseño consciente han guiado la forma en que entiende la arquitectura.

¿Cuándo comenzaste a trabajar con la arquitectura con propósito social?

“Para mí era importante no solo ejercer mi profesión sino pensar en cómo podía ayudar a las personas con ella. Cuando comencé mi maestría la idea de mi tesis era concentrarme en las personas que no tenían hogar, entonces vi un artículo que hablaba sobre los migrantes en Cartagena y comencé a buscar cómo encontrar una solución desde el diseño para estas personas; lo primero era la vivienda, lo más fundamental.

Fue tan exitosa la tesis que me invitaron a presentarla en la Escuela de Arquitectura del MIT (reconocida y pionera en modernismo). De ahí nace ese principio social que continué durante toda mi carrera”.

¿Cómo son esos espacios diseñados con propósito social?

“Se concibe que las personas que no tienen dinero no pueden pagar un diseño o deben tener menos, pero yo creo que cuando los diseñadores tenemos menos recursos con qué trabajar somos más creativos. El proyecto de la tesis creaba no solo una vivienda sino un ecosistema de jardines, oficinas y lugares para mejorar la calidad de vida. Lo que buscábamos era asociar al gobierno con esos proyectos y poder darle el 30 % o 40 % de esas viviendas a personas de bajos recursos con un acuerdo de pago acorde a los mismos”.

¿Eso cómo mejoraba la calidad de vida de las personas?

“En lugar de aislar a las personas de diferentes recursos económicos, las mezclas. Esto permite muchas cosas: que ya no tengan que viajar dos o tres horas para ir a su lugar de trabajo, los niños pueden aprender de su entorno, se abren oportunidades educativas en centros cercanos... Muchos modelos se manejan así en Estados Unidos”.

“Quería que este primer proyecto en Colombia fuera mi forma de agradecer y aportar a un país que inspira, que crea y que se reinventa. Es una invitación a ver el diseño colombiano con ojos globales”. Paola Moya, CEO de Moya Desing Partners.