Invierta en vivienda nueva: ruta segura hacia la rentabilidad

Factores clave como un buen precio de compra, una ubicación estratégica y la solidez de la constructora son fundamentales para asegurar el éxito. A diferencia de la inversión en vivienda usada, el mercado de vivienda nueva presenta ventajas únicas que facilitan el acceso, incluso sin un gran capital inicial.

La idea de invertir en propiedades suele venir acompañada de la creencia de que se necesita una gran cantidad de dinero disponible de inmediato. Sin embargo, en el mundo de la vivienda nueva, este paradigma cambia radicalmente. Juan Londoño, especialista y mentor en inversiones inmobiliarias, explica que la inversión en vivienda nueva se diferencia de la usada principalmente por la facilidad de acceso. “En la vivienda usada se requiere tener disponible de inmediato el 30 % del valor; en la vivienda nueva sobre planos se puede financiar esta cuota inicial en un período de 30 meses o más. Así que es más fácil tener 30 meses para pagar 30 cuotas de 3 millones, a tener los 90 millones de pesos inmediatamente disponibles”, agrega.

Mateo Ramírez, gerente comercial y de desarrollo de Vértice Ingeniería y Construcción, refuerza esta idea al hablar del apalancamiento intrínseco que ofrece el constructor. “El esquema de preventas permite que se vaya pagando el 1 % más o menos del valor total del inmueble en tres años o más y se gana valorización sobre el 100 % del apartamento”, es decir, que la rentabilidad no se calcula sobre el dinero aportado, sino sobre el valor total del inmueble, lo que maximiza las ganancias potenciales.

Lea también: Construcción en Antioquia incrementó durante el primer semestre