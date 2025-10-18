De pequeños apartamentos a casas grandes: tendencias inmobiliarias que redefinen la vivienda

Dentro de la oferta actual de viviendas en construcción y disponibles para la venta en Colombia se destacan dos tendencias con características muy diferentes entre sí, pero que conviven y se complementan, cada una con un público objetivo muy definido.
Explica Francisco Martínez, presidente de Arquitectura y Concreto, que por un lado se encuentran los apartamentos pequeños, más compactos, que mantienen una demanda sólida en zonas urbanas consolidadas, impulsada por hogares unipersonales, parejas sin hijos y adultos mayores independientes que priorizan ubicación, acceso a servicios y practicidad. “Según datos recientes del mercado para el primer trimestre de este año, los apartamentos nuevos aumentaron su precio en un 8,23 %, reflejando su atractivo en zonas centrales y la presión de costos de construcción”, afirma Martínez.
Del otro lado están las casas amplias, con preferencia entre las familias más jóvenes que buscan mayor espacio para sus hijos o sus mascotas. De hecho, la categoría de casas usadas, de acuerdo con la información disponible para el primer trimestre de 2025, registró la mayor valorización del sector (9,70 %), impulsada por la demanda en zonas suburbanas y municipios cercanos a las grandes ciudades. “Las tendencias de apartamentos pequeños y casas grandes no son excluyentes: ambas responden a cambios sociales, económicos y culturales que redefinen la forma de habitar en las ciudades”, indica el presidente de Arquitectura y Concreto.