Créditos más flexibles: el camino para comprar vivienda propia en Colombia

El sector financiero busca responder al desafío de acercar a las personas a la vivienda propia entendiendo el contexto. La clave no solo radica en la reducción de las tasas de interés de los créditos hipotecarios, sino en la diversificación de productos y beneficios que se adaptan mejor a las necesidades de los colombianos. Actualmente, las entidades financieras están compitiendo por ofrecer las mejores condiciones, que incentiven a los futuros compradores. Esto se refleja en nuevos límites de financiación, tasas preferenciales para perfiles específicos y procesos de aprobación más rápidos. Ya no se trata solo de elegir entre un crédito en pesos o en UVR (Unidad de Valor Real), sino de encontrar el beneficio que mejor se adapte a su necesidad actual, entre las diferentes soluciones crediticias. Le puede interesar: Construcción en Antioquia incrementó durante el primer semestre En 2022 el acceso a créditos hipotecarios era complejo por las tasas, pues llegaron a superar el 18 %. Estas han caído de forma sostenida y hoy se sitúan, en promedio, por debajo del 12 %. Desde entonces, la colocación de créditos hipotecarios, ha tenido una recuperación evidente. De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera, hasta mayo de este año se habían desembolsado unos $645.000 millones para adquisición de vivienda, unas 4.421 operaciones por semana aproximadamente, con una tasa promedio de 11,78 % efectiva anual (E.A.).

Innovación para flexibilizar el mercado

En esa búsqueda por reactivar el sector, muchos bancos están ofreciendo planes más flexibles y accesibles. BBVA ha lanzado el Leasing Habitacional VIS en Pesos, una línea que permite financiar hasta el 90 % del valor de la vivienda. Esto, según Cadena, “ayuda en muchos casos a compensar los subsidios nacionales que hoy no están disponibles”. Esta entidad también relanzó su producto Colex, dirigido a los colombianos en el exterior, la cual facilita la compra de vivienda en el país desde cualquier parte del mundo. Por su parte, otros bancos están ofreciendo una financiación de hasta el 80 % para vivienda VIS, que aplica tanto para proyectos nuevos como usados.

Bancolombia ofrece tasas de interés preferenciales y beneficios adicionales para los clientes que tienen su nómina con la entidad. Estos incentivos, que pueden representar una reducción de hasta el 1 % en la tasa de interés, incluyen estudio de crédito gratuito, avalúo sin costo y seguros incluidos en la cuota mensual. Además, muchas entidades financieras han diversificado su portafolio con soluciones como crédito hipotecario diferente de vivienda, para la compra de locales, bodegas y oficinas; crédito de remodelación, para financiar mejoras en el hogar y crédito constructor individual, dirigido a quienes desean construir su propia vivienda. Por su parte, Scotiabank Colpatria le apuesta al tiempo de aprobación y desembolso, una de las mayores preocupaciones de los clientes. “ES MIO en 30 días” es la iniciativa de la entidad que promete agilizar el desembolso para la compra de vivienda usada. Según Carlos Tovar, vicepresidente de Banca Retail, “al ver que el mercado de usados es tan dinámico y que el 66 % de nuestros desembolsos hipotecarios se destinan a este segmento, hemos optimizado nuestro proceso para ofrecer una experiencia clara, acompañada y, sobre todo, ágil, que responda a esa realidad”.

La diferencia entre un crédito en pesos y uno en UVR