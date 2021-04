Apartes del documento de la OCDE (Colombia country note in Economic policy reforms 2021: going for growth).

“La crisis del Covid ha hecho urgente la necesidad de cerrar las brechas en la protección social para los trabajadores vulnerables. Se deben hacer esfuerzos para expandir los programas sociales, que deberían incluir una mejor focalización de estos en la población vulnerable, en particular en las áreas rurales. Las transferencias de efectivo deberían incluir un componente de entrenamiento para que quienes participen en esos programas puedan acceder a trabajos de alta calificación. La crisis ha magnificado la importancia de la conectividad digital para el sector público, hogares y firmas. La cobertura de internet es baja y costosa... De otra parte, ha habido un progreso limitado en las reformas estructurales, en parte por la dificultad en construir un consenso amplio en favor de las reformas. Al final de 2018 las autoridades presentaron una propuesta de reforma tributaria necesaria y bien recibida, que fue, sin embargo, negada por la Corte Constitucional, forzando al Gobierno a pasar una nueva a finales de 2019. Este largo proceso consumió un capital político significante. La crisis del Covid reforzó el apetito por las reformas estructurales, pero con elecciones en 2022 la ventana política para llevarlas adelante se ha reducido de forma sustancial