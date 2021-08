Despedida a un gran empresario

En un momento en que fuerzas oscuras quieren desvirtuar los valores de la iniciativa privada y de la libre empresa, nos abandona un líder empresarial que debería ser modelo para la juventud colombiana. Luego de trabajar casi una década en Colcafé, fui a despedirme de quien había sido su gerente y gestor, Fabio Rico Calle, pues me iba a trabajar con la organización de Carlos Ardila Lülle. Rico Calle, quien no era muy elogioso con las personas, me dijo: “Lo felicito, se va a trabajar con uno de los...