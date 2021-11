La decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de archivar la investigación preliminar contra Colombia es una noticia muy importante para el país. Y, en principio, es una determinación favorable para casi todos los sectores.

Los defensores del Acuerdo de Paz deben estar contentos porque implica un reconocimiento de la CPI a una institución como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que nació de dicho acuerdo. De hecho, la razón fundamental para archivar el caso Colombia es que no tiene sentido que ese tribunal internacional siga investigando crímenes cuando hay una jurisdicción creada para ello en el proceso de paz.

Para la propia JEP también es buena noticia porque implica que la CPI valora positivamente lo que ella está haciendo y no ve necesario investigar de forma paralela. Incluso es una buena noticia para lo que ha sido Justicia y Paz, pues la CPI valoró las 560 condenas a paramilitares en esta jurisdicción, así como las condenas a 57 “parapolíticos” por parte de la Corte Suprema.

Y para el presidente Iván Duque también es un éxito porque suscribió un acuerdo con la CPI en el que ese organismo considera que el Estado está cumpliendo en la investigación, juzgamiento y sanción de graves crímenes contra la humanidad.

Sin embargo, y a pesar de que la decisión tiene tantas virtudes, es paradójico que varios sectores parecen no haber quedado totalmente contentos. Al menos esa impresión queda de lo que han dicho.

El presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, por ejemplo, manifestó su indignación porque Duque no mencionó a la JEP en su discurso. Fue incluso más allá y, tanto en un comunicado como en declaraciones públicas, sacó conclusiones que darían para un largo debate sobre lo que, según él, dijo la Fiscalía de la CPI. Advirtió Cifuentes que desde ahora no es posible alterar “la composición, las funciones y las instituciones de la JEP” porque se activaría de nuevo la CPI en Colombia. Sin embargo, lo que dijo la Fiscalía de la CPI en su comunicado es que el Estado debe seguir colaborando con la JEP, lo que incluiría, por supuesto, no acabarla, pero nunca ha dicho expresamente que no puede reformarse . Habla literalmente de respetar el marco constitucional y legal que creó la JEP, continuar financiándola de manera apropiada y proteger su independencia, entre otras.

De otro lado, algunos sectores de la izquierda manifestaron su inconformidad con el archivo del caso Colombia, pues lo ven como un riesgo de impunidad ante los falsos positivos, lo cual es muy curioso porque la JEP viene emitiendo decisiones relevantes sobre ese caso (el Macrocaso 03). Tal vez lo único que podría quedar por fuera de la investigación de la JEP es la de expresidentes, que marca un factor político en la discusión.

Y, finalmente, sectores de derecha tampoco quedaron contentos porque lo ven como una imposición de apoyo a la JEP por parte de la CPI, ya que lo claro es que al menos con este convenio no podría eliminarse (lo cual, en todo caso, no incluye no poder modificarla).

Lo cierto es que la decisión de la Fiscalía de la CPI es un reconocimiento a que en materia de Justicia Colombia no es una “Banana Republic” equivalente a otros países donde lleva a cabo investigaciones, como Burundi, República Centroafricana, Costa de Marfil, Sudán, Georgia, Kenia, Libia, Malí, República Democrática del Congo o Uganda, donde existe alto riesgo de impunidad.

Obviamente, para quienes es mala noticia es para aquellos que utilizan la CPI como herramienta de sus peleas políticas, lo cual ya está volviéndose una moda, pues hasta Maduro (uno de los más denunciados ante ese organismo) amenaza con usarla contra sus enemigos, como si fuera un arma de batalla y no un instrumento de justicia internacional. Por ello, muchos políticos que han utilizado a la CPI para amenazar a sus opositores no han quedado contentos: con este archivo han perdido parcialmente ese argumento.

La decisión de la Fiscalía de la CPI es un mensaje de esperanza en la Justicia colombiana, no solo en la JEP, sino también en los miles de fiscales y jueces de la justicia ordinaria que trabajan por la verdad