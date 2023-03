Petro, queremos que escuches a los músicos de Colombia

Escuchar es imprescindible para la vida cotidiana, para subsistir en sociedad. Es importante para enterarnos de quién es el otro y de lo que tiene que decirnos sobre sí mismo y sobre nosotros. Es decir, escucharnos nos permite reconocernos y darle un lugar a los demás en nuestras vidas. Si no lo hacemos, lo que ocurre básicamente es que no podemos enterarnos de muchas situaciones que incluso tienen que ver con nuestras vidas. Por eso en el proceso de comunicación tiene que haber armonía entre ambas cosas, el habla y la escucha. Una conversación de verdad es un diálogo, no una sucesión encadenada de pequeños monólogos.

Y esto último es justamente lo que está ocurriendo entre el Gobierno actual liderado por Gustavo Petro y los músicos de Colombia.

Por eso esta es una petición cariñosa, cero violenta y con el único afán de construir entre todos una realidad acorde a la nuestra. Una petición de escucha y diálogo concertado por el bien común más importante de la música “la escucha”.

Son ya varios los días en los que el tema de la creación de un sistema de orquestas sinfónicas en Colombia, como el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, trasnocha a un alto porcentaje de músicos colombianos. Esta idea surgió lluego de la visita de Verónica Alcocer a Venezuela. La primera dama se reunió con Nicolás Maduro y Cilia Flores y de allí surgió una idea para implementar en nuestro país.

...“Conoció el sistema de bandas venezolano y su posibilidad de adaptarlo en Colombia, como un aporte al desarrollo físico y cognitivo de niñas, niños y adolescentes, así como fomentar la riqueza cultural que posee el territorio...”.

Luego del anuncio, muchos músicos se han manifestado por todos los medios, desde peticiones virtuales, entrevistas en medios de comunicación hasta cartas dirigidas a la Casa de Nariño. No hay respuesta, porque no hay escucha.

Y con ese silencio indiferente, sumado a querer, a toda costa, adaptar un modelo internacional sin revisar el propio, se está desconociendo el trabajo que muchas entidades culturales han desarrollado durante décadas en Colombia.

Básicamente el mensaje que comparten los músicos colombianos es, que consideran que establecer un sistema de este tipo en nuestro país, a nivel de Estado, pondría en riesgo el desarrollo y la evolución que ha tenido por años el gremio musical, no solo el académico y orquestal, sino las músicas tradicionales, campesinas, populares de todas las regiones de Colombia. Por otro lado el modelo está armado bajo parámetros del mundo musical centro-europeo, lo que desconectaría al gremio musical de muchas realidades sociales, territoriales, académicas que nos rodean, sumado a que el gremio se convertiría en una larva dependiente de los recursos del Estado.

Son muchos más los argumentos.

Quieren que los escuchen. Quieren una conversación con argumento. Quieren seguir trabajando por la música. Presidente Gustavo Petro, solo es escuchar. Importante conocer la tras escena de décadas de muchas entidades, corporaciones y músicos que quieren seguir sonando afinados por sus propios medios, para que esa orquesta pueda amplificar para todos.