María Elena Gómez

¿Un hombre muy atractivo es papasote o papazote? Yo lo escribo con z porque para mí es el aumentativo de papá; sin embargo, muchas veces lo he visto escrito con s, incluso en la prensa. Gracias por su respuesta.

Precisamente, María Elena, si lo has visto en la prensa, desconfía mucho. Mentiras. Hablemos mejor y más cómodamente sobre morfología para que hallemos la respuesta a tu inquietud. Tenemos una base, un interfijo y un sufijo. Recuerden que el prefijo va antes, como ex- (exnovio), el interfijo va en la mitad, como la c (cancioncita), y el sufijo va al final, como -ita (mujercita).

Tenemos papá + z + ote. Base léxica, interfijo, otros dicen infijo, y sufijo. El interfijo es -z-. Punto. Así que formamos papazote y mamazota. También favorzote. Pero si la base trae s, la dejamos: Le di un besote, de beso, obviamente. Y, en efecto, es un aumentativo que usamos para decir que alguien es muy apuesto.

Mauricio Fernández

Buen día, Juanda. Hace tiempo te leo, disfruto leyéndote y hoy me decidí a escribirte viendo lo que salió el sábado 26 de abril de 2025: “El partido nacido del acuerdo de paz no adhirió al Pacto...”. Creo que la forma correcta es no se adhirió... Otra forma sería decir no se unió. Aquí en Antioquia con mucha frecuencia se omiten los pronombres reflexivos: me, se, te. Por ejemplo, enfermar, enloquecer, morir, mantener, adherir. Mira la canción de Darío Gómez: “En aquella esquina mantienes reunida”. Lo correcto sería “... te mantienes reunida...”.

Mauricio, gracias gracias. Me alegra mucho recibir tu mensaje, con una pregunta tan pertinente, ha lugar. Efectivamente, tenemos pronombres reflexivos: me, te, se, sí..., los cuales nos sirven para indicar que la acción recae en quien la ejecuta: Yo me peino. Estoy peinando mi cabello, yo mismo. Y tenemos los verbos pronominales, que básicamente usan un pronombre reflexivo: peinarse, adherirse...

Algunos verbos, muy pocos, son pronominales inherentes, es decir, solo sirven como pronominales: el mejor ejemplo es arrepentirse. No puedo decir Yo arrepentí. ¿Qué es eso? Aunque suene raro, podemos decir “El partido nacido del acuerdo de paz no adhirió al Pacto...”, y también, obvio, “El partido nacido del acuerdo de paz no se adhirió al Pacto...”.

Tenemos otros que pueden funcionar como pronominales o como no pronominales, pero con cambio: Yo me levanté es muy diferente a Yo levanté la cama (uno es intransitivo y el otro es transitivo, para usar los conceptos propios. En la próxima puedo contarles qué es transitividad, carretudo y medio).

Podemos decir se enfermó o enfermó (en España usan más la segunda, la no pronominal). Se murió o murió. Se enloqueció o enloqueció. Ahora, comprendo que te suenen incorrectos porque solemos considerar correcta aquella forma que usamos en la región propia.

Y, para despedirme por hoy, “En aquella esquina mantienes reunida”. Aquí hay una diferencia: mantenés reunida es una forma coloquial propia del campo paisa. Ustedes saben que soy un enamorado de todas las formas del idioma.