Uno de los conceptos mas interesantes en el mundo del vino es el de Denominación de Origen o simplemente D.O. que países como Italia, Francia o España han trabajado desde hace varios siglos vinculando la calidad de sus vinos a su origen geográfico, concepto que los monjes franceses comenzaron a trabajar bajo el término de “terroir”. Este término en enología moderna vincula los suelos, el clima y las variedades de uva allí plantadas para poder acertar la excelente calidad más o menos y constante en un vino. Se dice que en el siglo XII los monjes cistercienses de Borgoña, probaban terrones del suelo con su boca para determinar la acides o alcalinidad de un terreno y así poder designar que sitio era mas propicio para plantar, con esta técnica nacieron viñedos abaciales como Vougeot, Corton Charlemagne, los viñedos de Clablis y casi todos los grandes viñedos de la Borgoña.

Algunos siglos después comenzaron a fundarse las primeras denominaciones de origen en regla, recordemos las gestas de Cósimo III Medici duque de Toscana, poniendo límites a las denominaciones de origen Chianti, Pomino, Carmigniano y el Valle del Arno para preservar la calidad de los vinos de su región natal. O como olvidar la tarea, invaluable, del marqués de Pombal, en Portugal, cuando en 1756 demarca el área vitivinícola para la producción de vino de Oporto. Sus límites fueron señalados con 335 pilares de piedra, conocidos como “marcos pombalinos”. Todas estos esfuerzos han hecho que paulatinamente se funden las distintas Denominaciones de Origen que tienen por tarea defender un territorio concreto y su identidad con controles como tipos de uvas permitidas, rendimientos de kilos por planta, prácticas enológicas, grado alcohólico, etc. Todos estos parámetros controlados por un Consejo Regulador, compuesto por las bodegas afincadas en la región.

La primera D.O moderna fue Châteuneuf du Pape, en el Ródano francés, fundada en 1923, posteriormente vinieron en España Denominaciones de Origen como Rioja, la primera, fundada en 1925, después vinieron denominaciones como Jerez, Cataluña, Cava, Priorat, Rueda o Ribera del Duero, esta última, fundada en 1982 y muy reconocida por la calidad excepcional de sus vinos tintos. Sin embargo todo movimiento cultural, por importante que sea, tiene detractores y disidentes y en un pequeño recodo del río Duero, que los antiguos romanos llamaron “retuerta” del río, se fundó un viñedo conocido como Abadía Retuerta, nombre que debe a su suntuoso monasterio del siglo XII que hoy funge como lujoso hotel. En ese recodo inmerso dentro de la DO Ribera del Duero, pero completamente autónomo fundaron su propia D.O. “Sardón del Duero” en el año de 1994. Esta disidencia le permitió a este viñedo trabajar bajo sus propias normas elaborando vinos con uvas como la Petit Verdot, Sauvignon Blanc o Syrah impensables para la región haciendo vinos realmente sorprendentes.

Vino: Valdebellón

Bodega: Abadía Retuerta

Uva: 100% Cabernet Sauvignon

Año: 2019

Zona: Sardón del Duero

País: España

Enólogo: Ángel Anocibar

Potencial de Guarda: 20 años

Temperatura de Servicio: 16ºC

Importa: DLK Importados

Alcohol: 14,5 % AbV