Por Juan David Villa, editor y periodista

Preguntan los lectores

Anónimo. “Nos gustaría que hicieras énfasis en el tema de cómo aplicar el verbo poner y el verbo colocar”.

Bueno. La verdad es que no podemos ponernos muy estrictos ni muy ariscos con respecto al sentido formal, académico, de las palabras, porque el uso vence. Entonces, la RAE hoy dice que tal uso no es el adecuado para tal palabra y, años después, incluye ese uso como acepción de la misma. Sucede, y mucho. Un ejemplo: aplicar para una beca era un uso inadecuado del verbo aplicar, una mala influencia del inglés, idioma en el cual apply siempre ha servido para decir presentar una solicitud formal para un puesto de trabajo o para entrar al sistema educativo. Pues hoy, y desde diciembre de 2021, si no me falla la memoria, aplicar es, cito, “presentar una solicitud oficial para algo, como un puesto de trabajo, una beca o una plaza en la universidad”. El uso gana, porque el idioma nace y muere en la calle.

Creo que me entenderán esta salvedad hecha. Ahora sí. En el Diccionario de la lengua española, poner tiene 44 acepciones (o sea, definiciones). Colocar tiene seis. La matemática nos dice que es más fácil que nos equivoquemos con colocar. Enumero. 1. Puedo colocar o poner un vaso sobre la mesa. No hay problema. O sea, dejé el vaso en un lugar. 2. Puedo colocar o poner dinero (invertirlo en acciones, en finca raíz...). 3. Puedo decir que me coloqué cuando consigo un empleo.

Casi que para todo lo demás, al menos en nuestro contexto parroquial, usaremos solo poner. Entonces, la fe se pone, las ganas se ponen, me pongo a llorar, me puse a hacer la tarea, las gallinas ponen huevos, puse una película que quería ver... Y puedo llenar todo el periódico.

En resumen, el acto físico de dejar algo en algún lugar puede ser poner o colocar (no es lo mismo colocar un vaso en la mesa que el acto de que la gallina ponga huevos). Todo aquello que sea inmaterial, como la fe, funciona con poner. Pero los encargados del diccionario tendrán que revisar el verbo colocar porque expresiones como le coloqué atención o le coloqué mucha fe tienen muchos usuarios.

Mario Velásquez. “Tengo dudas sobre cuál de estas dos expresiones es la correcta, o si ambas son correctas: 1. En el accidente falleció la mayoría de pasajeros. 2. En el accidente fallecieron la mayoría de pasajeros. He creído que la primera es la correcta, pero vi varias veces la segunda frase en los periódicos”.

Mario, ambas opciones son correctas porque podemos establecer la concordancia entre mayoría y verbo (falleció la mayoría) o entre el especificador y el verbo (los pasajeros fallecieron). En este caso, como el orden está invertido y falleció/fallecieron queda al lado de la mayoría, se ve más rara la forma plural. Esa cercanía nos pide, parece, singularidad. Sin embargo, es una sensación. Ambas, reitero, son correctas. Ahora bien, si le agregamos esto, ya solo funciona en plural:

“La mayoría de pasajeros fallecieron incinerados”. O “(En el accidente) fallecieron incinerados la mayoría de pasajeros”.

De esas que casi nunca usamos

Iterar. Es sinónimo de repetir. Iterar los movimientos es repetirlos. Tiene que ver con reiterar, pero no significa que reiterar sea repetir por segunda vez, algo así como rerrepetir. No.