El jardín de Epicuro: Los Douro Boys

El valle del Douro comprende más de 40.000 hectáreas de viñedo, en gran parte de viña vieja y uvas autóctonas, plantado en unos 150 kilómetros a lo largo de las escarpadas orillas del río homónimo y los valles adyacentes de sus afluentes, en las que el componente principal del terreno es el esquisto también llamdo pizarra, allí se gestó hace mas de 20 años un movimiento de viticultores y bodegueros, amigos, a veces parientes, que formaron una suerte de club informal para representar ante el mundo a su región y darla a conocer justo cuando esa región estaba lanzando sus nuevos vinos de mesa secos junto a sus ancestrales vinos dulces, se denominaron los “Douro Boys”

Todo empezó cuando en el año 2003 la famosa crítica de vinos inglesa y Master of Wine Jancis Robinson, intrigada y divertida porque a todas las ferias que asistía encontraba un selecto grupo de portugueses, medio parientes, medio amigos que representaban 5 distintas bodegas del Douro y que iban en conjunto a las ferias de vino, para abaratar costos y mostrar la nueva generación de lo que se estaba haciendo en el Douro portugués, ya no solo reconocido por sus dulces vinos de Oporto, sino por unos vinos secos y tranquilos que dejaban asombrados a la crítica especializada y a la gente de a pie. La genial Señora Robinson decidió bautizarlos los “Douro Boys” y desde hace mas de 20 años son la sensación de la viticultura portuguesa, ellos son:

Francisco Olazabal de la Bodega Quinta do Vale Meâo

Tomás Roquette de la Bodega Quinta do Crasto

Cristiano van Zeller de la Bodega Quinta do Vale Dona María

Francisco Alvares Spratley Ferreira de la Bodega Quinta do Vallado

Dirk van der Niepoort de la Bodega Nieport

Estos quijotes del vino portugués cumplirán el próximo 10 de octubre 23 años de estar juntos representando lo mejor del vino portugués, ellos van por el mundo presentando el valle del Douro a apasionados del vino lo mismo en Nueva York, que en Brasil o Hong Kong. Participan en eventos de vino, organizan catas especiales, reciben a profesionales en sus bodegas para conocer su trabajo en profundidad, y poco a poco se han vuelto celebridades internacionales con clubes de fans y admiradores pero, lo más importante, habiendo creado un mundo de seguidores para el Douro y sus vinos, convirtiéndoles a éstos en una referencia global. Y ya incluso han incorporado a su quehacer a las siguientes generaciones de familia, en la que hay nuevos integrantes y nuevas propuestas de hacer vinos simplemente increibles.

En Colombia hemos tenido la presencia de Niepoort, Quinta do Vale Meâo (traído por Mercado de Vinos), Quinta do Vallado, Quinta do Crasto y el último y recién llegado al país es Quinta do Vale Dona María, traído por Vinal Colombia un importador especializado en presentar los mejores vinos de Portugal, no se puede perder ninguno de estas joyas que son la esencia misma del alma portuguesa.

Vino: Vinhas do Sabor

Bodega: Vale Dona María

Uva: 40% Touriga Franca; 35% Touriga Nacional; 10% Tinta Roriz; 10% Alicante Bouschet; 5% Baga

Año: 2023

Zona: Douro

País: Portugal

Enólogo: Rui Viana

Potencial de Guarda: 15 años

Temperatura de Servicio: 16ºC

Importa: Vinal Colombia

Alcohol: 14 % AbV