Crónicas de un Fan Fatal. Xmosis: el camino que sí continúa la historia de Ekhymosis

Muchas veces hay que cambiar de piel, de forma de hablar, de nombre y hasta de vida para avanzar. Pero cambiar no siempre significa empezar de cero. A veces significa volver a intentarlo con toda la experiencia encima: con las cicatrices, con los “no” que forjaron el carácter y con los aplausos que alguna vez demostraron que el camino valía la pena.

Eso pasa en la vida. En los trabajos. En las relaciones. Y también en esos proyectos artísticos que dejan de ser un oficio para convertirse en una forma de existir.

La memoria musical de Medellín guarda un lugar especial para Ekhymosis. Una banda que no solo impulsó la carrera de Juanes hacia el mundo, sino que ayudó a construir la historia del rock colombiano y dejó canciones que siguen habitando la memoria de varias generaciones: Sin rencores, De madrugada, Azul, Solo, La tierra y muchas más.

Hoy, ese nombre de la banda que nos hizo tan felices, Ekhymosis, existe apenas como un recuerdo. Y también como un “tributo” integrado por personas que nunca hicieron parte de su historia; un intento de mantener vivo un nombre que, en realidad, fue construido por otros. Eso como dice un comercial de un banco con una casita roja, es como estar en el lugar equivocado.

Pero la esencia de aquella última formación original encontró otro camino.

Veintiocho años después, José Lopera, Toby Tobón y Andy García decidieron volver a encontrarse. Después de atravesar todo lo que puede vivir una banda de rock: los triunfos y las derrotas, las diferencias, los escenarios llenos y los silencios, entendieron que había algo pendiente. No era recuperar el pasado. Era demostrar que todavía tenían presente y, sobre todo, futuro.

A esa historia se suma Sebastián Yepes. No para reemplazar una voz, sino para aportar una nueva identidad desde el respeto por todo lo construido. Porque el reto nunca fue interpretar las canciones de antes. El verdadero desafío era no quedarse viviendo en ellas.

Así nace Xmosis. No como un ejercicio de nostalgia. No como una reunión para revivir viejas glorias. Mucho menos como un tributo. Xmosis nace para demostrar que la música también puede cambiar de piel sin perder su esencia.

Por eso el reencuentro resulta tan poderoso. Es el abrazo para quienes crecimos escuchando a Ekhymosis, pero también la bienvenida para quienes apenas están descubriendo esa historia. Y es, sobre todo, la posibilidad de escuchar nuevas canciones nacidas de los mismos músicos que ayudaron a escribir aquellas páginas inolvidables.

La primera de ellas será “Encontrarte era el camino”, una canción que no mira hacia atrás con melancolía, sino hacia adelante con la tranquilidad de quien sabe exactamente de dónde viene.

Porque Xmosis no busca ocupar el lugar de Ekhymosis. Ese lugar ya existe en la historia. Lo que busca es continuar el camino que aquellos músicos dejaron en pausa hace casi tres décadas.

Y esa es una diferencia enorme.

El próximo 1 de agosto, el Teatro Pablo Tobón Uribe será el escenario de ese nuevo comienzo. No será un homenaje. No será una noche para vivir únicamente de los recuerdos. Será la oportunidad de ver cómo una historia cambia de nombre y vuelve a respirar sin quitarle nada a nadie.