Llevo dos semanas escuchando una banda. Su estilo vintage, guitarras brillantes y psicodélicas, baterías cercanas al rock alternativo, bajos como un colchón armónico perfectamente interpretado, y una voz que, aunque tenía elementos del rock clásico, también mostraba una interpretación vanguardista, como una mezcla entre Led Zeppelin y Queens of the Stone Age. La verdad, qué banda increíble. Estaba enganchado y esperanzado con su sonido, su propuesta y su manera prolífica de sacar discos a una velocidad sorprendente: tres álbumes en lo que va del 2025 —Floating on Echoes (publicado el 4 de junio), Dust and Silence (19 de junio) y Paper Sun Rebellion (14 de julio).

¿Cómo lo lograron? ¿Con qué dinero? ¿Quién los patrocina? ¿Cómo hacen para sacar tan buenas ideas para canciones en tan poco tiempo? Todo eso me lo pregunté. Los busqué. Quería verlos en Colombia pronto o viajar para entender esa magia que habían despertado en mí.

Esa banda se llama: Velvet Sundown.

Y al buscarlos en internet, me encontré con esto:

Velvet Sundown es un proyecto de música sintética guiado por humanos.

Dirección creativa, composición, interpretación y visualización con el apoyo de inteligencia artificial.

Esto no es un truco, es un espejo. Una provocación artística en curso diseñada para desafiar los límites de la autoría, la identidad y el futuro de la música misma en la era de la IA. Todos los personajes, historias, música, voces y letras son creaciones originales generadas con herramientas de inteligencia artificial empleadas como instrumentos creativos.

Cualquier parecido con lugares, eventos o personas reales —vivas o fallecidas— es puramente casual e involuntario. No es del todo humano. No del todo máquina. Velvet Sundown vive en algún punto intermedio.

Yo aún no salía del asombro: estuve escuchando durante dos semanas una banda que no existe.

La propuesta nació en junio de 2025 —hace apenas un mes— y llamó tanto la atención que, en pocos días, logró más de un millón de oyentes solo en Spotify.

Y lo más inquietante de todo es que hay un cierto engaño. Porque las plataformas musicales, esas que pagamos para escuchar cosas reales, no nos advierten. En los títulos no dicen: “banda creada con IA”. Simplemente están ahí, camufladas, llenándose de likes, números y fanáticos que jamás los podrán ver en vivo. De hecho, lo que ayudó a este proyecto a alcanzar cifras envidiables fue su inclusión, durante varias semanas, en las playlist de descubrimiento semanal que nos sugieren a todos los usuarios.

Por eso, muchas veces, cuando ustedes reproducen listas como “música para cocinar”, “música para meditar”, “sonidos para dormir” o “nuevas canciones del mundo”, es probable que hayan escuchado música hecha con inteligencia artificial... sin siquiera notarlo. Hay miles de canciones en Spotify que han sido compuestas, cantadas e interpretadas por modelos de IA. Y este fenómeno no es del todo nuevo: desde hace un par de años, ciertas playlist se rellenan estratégicamente con estas producciones artificiales... y funcionan, porque nadie se da cuenta.

Hemos llegado al momento que el cine y la literatura imaginaron. Esto va más allá de 1984, de George Orwell, o de los mitos que han dado por muerto a Paul McCartney y por vivo a Kurt Cobain y Elvis. Hoy, de manera desprevenida, escuchamos música en plataformas donde un algoritmo amañado, acomodado a las lógicas de ventas y reproducciones —una especie de payola moderna— nos entrega canciones que no han sido creadas por corazones, sino por sistemas de información, por inteligencias frías y experimentadas.

Hoy, escuchamos bandas que no existen. Y ganan más dinero que muchas de las que aún le meten el alma.