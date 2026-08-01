Crónicas de un Fan Fatal: Cuando una banda viaja, viaja un territorio

Hay noticias que duran un día. Otras merecen quedarse por más tiempo. La invitación que recibió la Banda Sinfónica de Sabaneta “Juan David Castaño Arango” para participar en el World Music Contest (WMC) de Kerkrade, en los Países Bajos, es una de ellas.

Para quien no lo conozca, el WMC es el campeonato mundial de las bandas sinfónicas. Se celebra cada cuatro años y reúne a las mejores agrupaciones del planeta. Allí no se llega por inscripción. Se llega por trayectoria, por nivel artístico y por reconocimiento internacional. Por eso esta noticia trasciende a Sabaneta.

En la Segunda División competirán apenas trece bandas de países como Alemania, España, Austria, Singapur, Tailandia y Países Bajos. Entre ellas estará una agrupación nacida en un municipio del sur del Valle de Aburrá. Esa sola imagen debería bastar para entender la magnitud del logro.

La Banda Sinfónica de Sabaneta lleva más de treinta años formando músicos, pero, sobre todo, formando ciudadanos. Su historia está escrita con disciplina, estudio y perseverancia. Los máximos reconocimientos en concursos nacionales, sus giras por España, Argentina y Estados Unidos, el estreno de repertorios originales, sus colaboraciones con artistas de talla internacional y hasta un álbum nominado al Grammy Latino no son casualidades. Son el resultado de un proyecto cultural sólido que ha entendido que la música también transforma vidas.

En tiempos en los que solemos medir el éxito por seguidores y views, esta banda nos recuerda que existen logros que solo se consiguen después de miles de horas de ensayo. Y eso merece ser celebrado.

Porque cuando estos músicos suban al escenario en Holanda no viajará únicamente una banda. Viajará una manera de entender la cultura. Viajarán décadas de trabajo de la Casa de la Cultura La Barquereña, el liderazgo del maestro Hugo Andrés Riaño Ángel y el compromiso de familias enteras que encontraron en un clarinete, una trompeta o un saxofón una oportunidad para sus hijos.

Nuestro departamento ha construido una de las tradiciones bandísticas más importantes del país, aunque pocas veces le demos el lugar que merece. Mientras celebramos con razón los triunfos deportivos, casi siempre pasan desapercibidas estas victorias culturales que también ponen el nombre de Colombia en lo más alto. Y no debería ser así.

Las bandas sinfónicas enseñan mucho más que música. Enseñan a escuchar, a esperar el momento justo para entrar, a entender que ningún instrumento brilla si el conjunto no funciona. En un país donde el ruido suele imponerse sobre la conversación, esa es una lección profundamente necesaria.

Ojalá esta participación despierte el orgullo que merece. No solo porque una banda antioqueña competirá frente a algunas de las mejores agrupaciones del mundo, sino porque demuestra que la inversión en cultura sí da resultados. Que los procesos de largo aliento existen. Que el talento florece cuando encuentra maestros, instituciones y comunidades que creen en él.

La Banda Sinfónica de Sabaneta ya ganó algo mucho más importante que una medalla: el reconocimiento del escenario más prestigioso del mundo para las bandas de viento. Ahora le corresponde a Antioquia hacer lo suyo. Aplaudirla, acompañarla y entender que, cuando una banda de estas viaja, no representa únicamente a un municipio. Representa el sonido, la disciplina y el enorme talento de todo un territorio.