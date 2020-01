Nuestra unión (entre Cuba y Venezuela) no es una unión de papel. O somos bolivarianos, martianos (por José Martí), o no somos nada, somos simples burócratas que no sentimos la patria. Esta unión profunda que fundaron Fidel (Castro) y (Hugo) Chávez, y que continuamos Díaz Canel y Maduro, junto a nuestro hermano mayor, el general de Ejércitos Raúl Castro, está sustentada en grandes intereses históricos. Nosotros estamos construyendo las bases morales, culturales, educativas y materiales de la liberación de América en el siglo XXI. Y tenemos que entenderlo de esa manera, sobre todo los que tienen responsabilidades de gestión. Los pueblos de América tienen sus ojos puestos en la Cuba heroica y en la Venezuela rebelde, cimarrona. Así se lo dije al Washington Post, que me pidió una entrevista, y yo se las di, siempre estoy dispuesto. La luz es la luz, se abre paso en cualquier oscuridad, y la luz de mis palabras de bolivariano, de cristiano y de chavista, llegaron a iluminar las mentes humanas y demócratas y republicanas de los Estados Unidos.

Mike Pompeo dice que Cuba y Venezuela ya casi rompemos relaciones. Es una mente fantasiosa. Vamos a reformatearnos para adaptarnos a las nuevas circunstancias, a enfilar hacia el desarrollo y la creación de riqueza.