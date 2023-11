Por Federico Hoyos Salazar - contacto@federicohoyos.com

Sin importar el momento político del país, los colombianos nos unimos con especial fervor en tiendas de barrio, casas familiares, bares y alrededor de un radio, para escuchar cómo 11 hombres y, ahora también mujeres, defienden el nombre de nuestro país durante 90 minutos alrededor de una pelota de fútbol.

Así como pocas cosas nos unen tanto como la Selección, semejantemente pocos lugares son tan democráticos como un estadio y en particular, un partido de fútbol en donde las personas de todos los sectores de la sociedad acuden a estas moles de cemento para buscar un rato de distracción y arengar a su equipo. Aunque la política no es la razón que congrega a las personas en estos lugares, sí es posible que allí ocurran actos políticos. En esta ocasión, mientras veíamos el partido desde nuestras casas, los mensajes de celular fueron llegando con videos de miles de personas gritando en rechazo al presidente. No fue como Petro lo ha querido presentar, un matoneo contra su hija, lo cual sería reprobable. La rechifla fue en su contra y ocurrió espontáneamente y no como un plan cuidadosamente orquestado por sus opositores, como el primer mandatario lo quiso presentar.

La rechifla es una anécdota, lo preocupante es la imposibilidad del presidente y sus ministros de ver el rechazo popular ante la pobre conducción del gobierno y su incapacidad para presentar soluciones a los problemas del país. Esa protesta fue coherente con el 66% de desaprobación presidencial que presenta la más reciente encuesta de la encuestadora Datexco (noviembre, 2023) y cuya tendencia es a seguir creciendo. Y lo es porque a pesar de los llamados de atención de la opinión pública, la oposición en el Congreso, los periodistas y columnistas e incluso lo que directamente manifiesta la ciudadanía a través de una rechifla, el gobierno evade las críticas e insiste en ver fantasmas y conspiraciones donde no existen.

Al presidente lo chiflaron por el reciente secuestro del padre de Lucho Díaz que es símbolo de quienes se encuentran privados de la libertad, por la creciente inseguridad en el país, por los anuncios de aumento de precios de los combustibles, por la intención de encarecer prediales y de empeñarse en reformas inconvenientes que van en contravía de lo que la gente busca. No obstante, con una desconexión inexplicable de quienes se han preciado de ser gobernantes populares, son incapaces de entender el rechazo nacional.

En medio de esta falta de sintonía el presidente insiste en un acuerdo nacional, que más allá de su sonoro nombre, nadie sabe en qué consiste. ¿Puede existir un acuerdo con quien no quiere ver y oír? ¿Se puede llegar a acuerdos con quienes carecen de apertura para debatir e insisten en dogmas políticos? A pesar de todas las señales, ni el presidente ni sus colaboradores entienden que deben recalibrar el rumbo, que su experimento reformista fracasa y que los resultados de las recientes elecciones regionales son prueba de ello. No hay señales para creer que habrá corrección de rumbo y por lo tanto queda esperar, ejercer control político y empezar a construir consensos para un próximo gobierno.

PD: nuevamente Petro visita a Maduro, esta vez para anunciar que Ecopetrol será socio de PDVSA. Petro parece ignorar que Maduro es la persona con mayor rechazo por los colombianos desde hace años. ¿Habrá mayor desconexión?