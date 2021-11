¿Será Polonia el “Nexit”?

Cuando me preguntan cuál es la explicación de la aparentemente ilógica y suicida salida del Reino Unido de la Unión Europea, UE, conocida como “Brexit”, digo que la respuesta no es simple ni única, pero se relaciona con la naturaleza de Gran Bretaña, la mayor de las islas británicas, particularmente de Inglaterra, que se comporta políticamente como lo que es geográficamente, una isla, que aunque vecina a Europa, no es parte del continente. Los ingleses son los ingleses hasta el fin de los tiempos. Ellos no han sido, son y serán completa y subordinadamente europeos. En su ADN está la distancia y la independencia de los continentales, aunque no de su dinero. Siempre se pensaron distintos, unidades de medida, moneda, los carros andan por un carril distinto, etc.

Recordemos cuándo y por qué ingresaron a la UE. Ellos se parecen al método de valoración de inventarios que en sus siglas en inglés se denomina LIFO (Last-in, First-out). No entraron desde el inicio, solo decidieron hacerlo cuando el proyecto europeo estaba maduro y representaba una oportunidad económica, y por la misma razón iban a ser los primeros en salir cuando esto cambiase.

Y aunque el costo de esta decisión no está completamente presupuestado y claro, hace tiempo que la pregunta no es ¿por qué el “Brexit”? sino ¿cuál sería el próximo en irse, el “Nexit”? Como salirse de la UE es un filón electoral para algunos sectores políticos europeos, especialmente cuando la economía no anda bien, uno de ellos en Holanda, o “Países Bajos” desde 2.020, lo planteó como promesa de campaña, aunque finalmente no prosperó.

Ahora Polonia pareciera estar potencialmente en camino al retiro de la UE, o por lo menos como una estrategia para obtener beneficios dentro de la comunidad. El gobierno polaco lleva tiempo dando periódicos mensajes a Bruselas que no es súbdito mudo, particularmente en el manejo y autonomía del sector judicial.

¿Pero puede Polonia darse el “lujo” inglés de salirse de la UE? Polonia no es el diminuto paraíso fiscal de Liechtenstein, pero tampoco es el Reino Unido, que tiene la situación geopolítica favorable de no tener vecinos peligrosos, pues de Islandia no se espera una invasión a las islas británicas y los vikingos nórdicos, a excepción del grupo ABBA, hace siglos que no lo hacen. A Polonia todavía le respira en la nuca su ancestral y odiado enemigo, Rusia.

Una Polonia fuera de la UE quedaría debilitada económica y diplomáticamente, así la Otan no deje que caiga en manos rusas. Pero el aislamiento de Polonia implicaría una condición de vulnerabilidad que no encontraría remedio con sus vecinos del Báltico y menos con unos EE.UU. cada vez más ombligocéntricos, en retirada geopolítica desde hace varias administraciones y que ahora solo empieza a tener ojos para un rival consolidado, una China rica, convertida en el embudo logístico mundial, influyente, que no cumple reglas, y al parecer con misiles hipersónicos más avanzados que los Made in USA