Esta es la mejor oportunidad para evidenciar la importancia de invertir en Ciencia, Tecnología e Innovación, y considero que algunas empresas, emprendedores, universidades e instituciones, se comprometieron con soluciones, mejor dicho: ¡Se pusieron “ la 10”!

Rappi y otras plataformas, foco de críticas a finales del año pasado de cuenta de la seguridad social de sus domiciliarios se pusieron la 10, apoyando al Estado en la entrega de complementos alimentarios a la población infantil del ICBF, con las entregas a domicilio de alimentación para el personal sanitario, y su emprendedor anunció recientemente, un fondo para domiciliarios afectados por coronavirus.

Pero aguanten, ¡En Antioquia la lista de emprendedores que están haciendo cosas útiles para la sociedad en estos momentos de emergencia, es larga!

Se trata de usar la Innovación hasta para lo más básico. Pensando en los campesinos que están con dificultades para comercializar, Siembraviva, una empresa social que con el apoyo de Renault, Ruta N y la Fundación Mónica Uribe, están entregando mercados a personas con Espina Bífida (una enfermedad que causa discapacidad) y canalizando a través de comercio electrónico la compra de los productos a los campesinos.

Hablando de Ruta N, está liderando una campaña denominada: #InnovaPorLaVida, a la que cualquier persona se puede sumar para apoyar la masificación de pruebas diagnósticas de coronavirus, el desarrollo de ventiladores mecánicos, la creación de plataformas de Inteligencia artificial y uso de datos para la toma de decisiones, y preparar la red sanitaria para lo que se nos viene en términos hospitalarios.

Así como las grandes empresas se han hecho presentes en esta emergencia con sus donaciones con muchos ceros a la derecha, me gusta resaltar el aporte de los emprendedores. Katia Health es una herramienta que a partir de ciencia de datos e Inteligencia artificial, permite la identificación y monitoreo de casos positivos de coronavirus. La iniciativa que surgió de cinco empresas de tecnología, facilita el manejo para los hospitales.

Coincido con todas las voces: después de esta pandemia, la humanidad nunca va a volver a ser como antes. Viendo la respuesta de países como Corea del Sur y China, es evidente que la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación, vale la pena. Como también vale la pena apoyar a emprendedores como los que les acabo de relatar.

Me gusta la discusión surgida frente a los cadáveres de las víctimas del coronavirus en España y que aplica a todos los lugares del mundo: ¿Le estamos destinando recursos a lo verdaderamente importante? No ahorramos en gastos para ir a conciertos o asistir a partidos de fútbol, pero cuando se trata de invertir en ciencia o en salud, el panorama cambia. Incluso a nivel social es más valorado un futbolista que cualquier persona que se dedique a la ciencia... ¡Eso lo he visto con este par de ojos que sean de tragar los gusanos!

Nota: Ante esta circunstancia, prima el carácter pragmático y efectivo de las soluciones. En estos tiempos se han hecho muy populares las críticas en redes sociales frente a las medidas emprendidas por los gobiernos locales y nacional, para superar la situación, pero poco se traducen en acciones reales. Eso es “mamertería pandémica”, y a toda esa gente la deberíamos de mandar para Estados Unidos, México o Brasil... A ver si allá les va mejor.