Vi y escuché con atención, la entrevista de Claudia Palacios con el presidente Iván Duque Márquez. El presidente Duque sacó a relucir sus conocimientos sobre todos los temas de país, como nos tenía acostumbrados durante la campaña. La periodista se quejó de que no le había dado la oportunidad de interrumpirlo, hasta en eso nos sorprendió y así debe ser. El periodista debe respetar al entrevistado para que termine su respuesta y no tratar de interrumpirlo cuando no ha dado la respuesta completa. “Espere yo termino”, debió decirle el presidente en varias oportunidades ante los intentos de interrupción.

Otra vez, el presidente Duque dio muestras del conocimiento profundo que tiene de los asuntos y problemas de Colombia. Otra cosa es que el exceso de prudencia y consideración, no le hayan permitido contarnos el desastre que encontró del gobierno de Juanpa –como le gusta que le digamos–. Mucho lo critiqué por este acto de excesiva prudencia y todavía me gustaría que levantara la enjalma, como decimos en Antioquia, para mostrarnos las peladuras y llagas que dejó el anterior y nefasto gobierno. Esa prudencia del presidente ha dado pie para que, una oposición resentida y productora de paros, se aproveche del desconocimiento del pueblo de esa situación que encontró, para subvertir el orden público y producir actos de vandalismo como lo predijo Petro cuando, con el dolor de la derrota, dijo que sacaría el pueblo a las calles para oponerse al gobierno triunfante. Mal perdedor y peligroso gobernante si hubiera llegado al poder.

Definitivamente lo que han dicho algunos sobre la falta de una buena comunicación para la comunidad, ha hecho que el pueblo califique mal la obra del gobierno Duque. Ahora hay un experto en comunicaciones en el Palacio de Nariño, del que esperamos que mantenga informado al pueblo colombiano del desarrollo del programa propuesto durante la campaña. Como se dice popularmente, hay que cacarear cuando se pone el huevo, hay que informar.

El aprovechamiento de la ignorancia del pueblo sobre la realidad de la situación política y de los proyectos presentados al Congreso por el gobierno, se vivió durante varios días de destrucción y atentados contra la fuerza pública y contra los comerciantes, transportadores y usuarios de ese transporte. Actos vandálicos con consecuencias trágicas como la muerte de un manifestante encapuchado y violento atentando contra la autoridad legítima. Esa muerte nos dolió a todos y, supongo que más, a quienes lo indujeron a esos actos de barbarie. La ignorancia es aprovechada por los vándalos y las consecuencias de los actos de violencia es responsabilidad única de quienes indujeron a esos actos.

Todos los colombianos de bien, le pedimos al presidente Duque que siga gobernando con su conocimiento de la situación que vive Colombia, con la sabiduría que demostró en la campaña y ahora en la entrevista de Claudia y con el amor por este país que han tratado de empobrecer para ser entregado a los grupos subversivos.

Que Dios aumente su sabiduría y valor para salvar a la Patria.