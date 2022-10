Debería aparecer en Linkedin: se necesita estratega en comunicaciones para trabajar en gobierno de Petro. Se requiere experiencia en administración de incertidumbre, apagar incendios, fake news y manejo de egos.

Gobernar es comunicar. Si este gobierno quiere sacar adelante sus cambios necesita una buena estrategia de comunicaciones para evitar que la discusión se difumine en trivialidades y pierda relevancia lo importante. Además, le da altura al debate y no le toca al ciudadano desenredar el ovillo en medio de tanta desinformación o al gobierno salir con el famoso: «Eso no fue lo que quisimos decir...».

Por eso, urge una estrategia de comunicaciones que ordene la información. Porque ve uno esos pobres ministros como en una salida de misa, cada uno por su lado, y Ocampo apagando incendios. Ministros: hablen entre ustedes primero. Péguense una llamadita. Ocampo se les puede cansar.

Ni hablar de la pobre Irene Vélez, se le veía esa cara de angustia en cada rueda de prensa. Es claro que no tenemos que saber de todo y ella está muy preparada. Por eso dicen: «¡no hace falta que sepa hablar!». Pues como les parece que sí, cuando se asume un cargo público de alto rango, se debe estar en capacidad de transmitir de la mejor manera las ideas a la ciudadanía y ser impecable con las palabras, porque una salida en falso puede crear malos entendidos y banalizar propuestas. Imagino que por eso decidieron que ella se comunicara a través de boletines.

Gobernar es escuchar. En esa estrategia necesariamente se debe incluir a la cabeza. Gustavo Petro es el presidente, pero se sigue comportando en redes como si fuera candidato. Sería bueno que alguien le dijera:

—Señor presidente, Gustavo, Gus, mi amor, mor, petrosky: necesitamos urgente una estrategia de comunicaciones, y hombre, el Twitter no es para usarlo así: no podés hacer intercambios de trinos como si fueras un candidato, eso enreda más. Sos el presidente. Si no queremos dar papaya y que nos mal interpreten debemos ser cuidadosos, ¿sí?... Oíste, ve, ¡soltá ese celular y parame bolas un momento Gustavo que estás como el alcalde adolescente...»

Lamentablemente, no veo quién tenga el perfil para decírselo y a él haciéndole caso. Ojo les pasa como en el cuento del traje del emperador. La adulación es la principal fuente de energía de la megalomanía. Así como muchos uribistas justifican todo lo de Uribe, los petristas ortodoxos hacen lo mismo con Petro. La justificación ciega de las acciones de mis ídolos es también la justificación de mis errores.

Gobernar es demostrar. Soy un pesimista y siento que todo seguirá igual, el gobierno dando tumbos en la información, la oposición sin saber ser oposición, el dólar para arriba, el pueblo jodido, y lo único que logrará está columna es que me ataquen. Ojalá entiendan que las comunicaciones son importantes y reciban las críticas, y si no, pues fue con cariño y de parte aseada. Igual a mí, lo que me importa hoy, es que el Medellín pase a los ocho .