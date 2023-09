Por Dany Alejandro Hoyos Sucerquia - @AlegandroHoyos

Estamos en la Fiesta del libro, un evento de ciudad para acercarnos a las letras, por eso esta columna va dirigida a aquellos que desean tener el hábito de la lectura y no saben cómo. Quizás estas recomendaciones sirvan de algo.

Busca un lugar tranquilo. El baño es ideal. Creerán que tienes estreñimiento, pero no importa. Nadie supera la cultura general de un estreñido. Recomiendo la soledad porque a veces no respetan. Te ven leer, piensan que no estás haciendo nada y te interrumpen. Por eso hay gente que se encierra a leer. Si hay algo desesperante es que te interrumpan en el preciso momento en el que van a matar a Santiago Nazar.

Define horas para leer. Si te cuesta seguir horarios, anótalo en tu agenda. Comienza leyendo 10 minutos diarios y ahí vas avanzando.

Lleva siempre un libro. Así cuando te toque esperar, en lugar del celular sacarás el libro. ¿Te imaginas la cantidad de libros que se podría leer un mensajero? Una fila de una EPS da para leer Guerra y paz de Tolstoi.

Comienza con párrafos y capítulos cortos. El ojo hay que entrenarlo. Muchos al leer son poseídos por Morfeo, no importa, el punto y aparte ayuda a que el cerebro sienta que finaliza una actividad. Por lo tanto, al otro día no sentirás que tienes que volver a empezar.

Busca historias con temas que te gusten o te interesen. Lo que le gusta a tu amigo puede que a ti no. Es como las series de TV. GOT no es para todo el mundo, aunque la haya visto medio mundo. En la literatura hay de todo: aventuras, amor, acción, filosofía, suspenso, terror, etc. No en vano son más las películas basadas en libros que los libros basados en películas.

Leer no es un reto. Los retos son para los participantes del Desafío o para el trabajo. Si un libro no te gustó, déjalo ir. Por ejemplo, he intentado varias veces leer Rayuela de Julio Cortázar y nada. Una lástima, es un gran autor. En cambio, soy fanático de sus cuentos y muy a mi pesar soy un Fama, queriendo ser un Cronopio.

¿Cómo te gusta que te cuenten el chisme? Suena raro, pero así es. ¿Cuándo te cuentan algo te gusta que le pongan muchos detalles, descripciones o que vayan al punto? ¿Qué pasen muchas cosas en las historias o prefieres quedarte filosofando, o las dos? Los clásicos son abundantes en descripciones pues era el entretenimiento de la época y no había televisión. Esto no tiene nada que ver con la calidad. Charles Dickens y sus libros extensos emocionan tanto como Zweig y sus novelas que no pasan de las 120 páginas.

Finalmente, ¿quieren que sus retoños lean? Es simple: menos televisión, menos celular y lean. Si usted lee, posiblemente su hijo leerá. Que vean que leer es entretenido, pues debe ser un placer, no una obligación.

¡A leer! Vida solo hay una y en los libros puedes vivir varias.