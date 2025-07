Por José Guillermo Ángel R. - memoanjel5@gmail.com

Estación Frenazos, a la que llegan los que paran pero se dejan llevar por otros, los que venían acelerados y frenan para seguir dando tumbos, los que calculan la llegada y siguen, los que no saben dónde está el freno y aceleran sin dirección, los que se sacuden sin saber si van hacia adelante o hacia atrás, los que se arrepienten de haberse montado y no saben cómo bajarse, los que miran por el retrovisor arrepentidos de no haber parado a tiempo, los que quisieran ser gatos para saltar en lugar de continuar, los que toman la palanca de emergencia y la arrancan, los que confunden los pedales y los cambios causando daños, los que al fin se detienen y salen con cara de susto, en fin, que en esto de entrar en reposo pero ser empujados por una fuerza (la del peso de la masa) abundan dirigentes políticos que se contradicen, líderes que pierden la memoria, hombres y mujeres que se chocan y no piden excusas sino que rabian, propagandistas que revuelven los slogans, consejeros que se retractan, bocas que amenazan y se les devuelven las palabras, gente con postizos en la cabeza que más parecen cachuchas, etc. Sí, frenazos por todas partes.

El mundo político y económico en que vivimos pareciera moverse por pisos aceitados en los que se patina sin tener de dónde agarrarse, en medio de escenarios dónde unos aplauden y después guardan las manos en los bolsillos mirando hacia otra parte. Y en este juego de resbalarse y darse contra las paredes, los tratados de paz se vuelven agresiones, la manía de los aranceles a la loca un manojo de hilos sueltos, el descontrol de las planillas de exportación (trigo estadounidense, sobre todo) que no saben si son admitidas en puerto o las devuelven, los precios del petróleo dependiendo de la voluntad de Aláh y bueno, el asunto de la inercia haciendo de las suyas y a veces al revés, en reversa.

Es claro que los gobiernos, con sus decisiones, afectan la economía, así esta sea libertaria y obediente solo al asunto de oferta y demanda, libertad de contratación y pago de impuestos según la negociación. Pero no, entra la política y hace que todo convulsione, que los precios enloquezcan y las contrataciones se desbaraten, aumente la inflación y se hable de recesión. El caso más claro es Trump jugando con Elon Musk, la inmigración como fuerza de trabajo y los camiones y barcos detenidos con su carga debido a la incertidumbre arancelaria. Y bueno, el frenazo es claro y el empuje de la inercia un resbalón sin dirección.

Acotación: ¿Cómo estamos produciendo y en qué condiciones? ¿De qué variables dependemos que no podemos controlar? ¿Que pasa cuando el poder se desmesura y todo lo revuelve? ¿Venimos en un bus acelerado que frena y todo el pasaje se viene hacia adelante? Preguntas.