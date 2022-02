Los tres mitos

El gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa nos cuenta en este diario, el domingo anterior, las mentiras contra Antioquia que se han fabricado en el país para atacarnos y desprestigiarnos como se ha vuelto costumbre.

Pero antes de referirme a los mitos y mentiras, quiero pedirles a mis lectores que me excusen por un error garrafal cometido en mi artículo anterior, como si no conociera a Medellín. Hablo del parque en la carrera 50 con calle 50 como el parque de Bolívar; es el parque de Berrío. Seguro el alcalde Quintero no se dio cuenta por el desconocimiento que tiene de la ciudad y se fue a buscar el desorden vergonzoso al parque de la Catedral Metropolitana. Perdón, alcalde, le hice perder el tiempo.

Además de la ley de metros que favorece a los sistemas de transporte masivo del futuro, que no se aplicó al metro de Medellín, se aprobó una ley que grababa con impuestos de importación a los sistemas de transporte masivo, ley contra nuestro metro.

Sobre carreteras, Antioquia, junto con Medellín y el area metropolitana, se convierte en la única región que tiene que aportar recursos para que se puedan hacer las obras nacionales. Caso: el túnel de Occidente, que se hizo con aportes de las tres entidades regionales. El túnel del Toyo, que se construye con aportes de Medellín y de Antioquia. Carretera y túnel de Oriente, que se hicieron con aportes de Antioquia y Medellín. Y así podríamos mencionar muchas más obras nacionales con inversiones de la región. Fenómeno que solo se presenta en Antioquia.

Resaltemos otro hecho, la única capital departamental, de alguna importancia, que no cuenta con una carretera de buena calidad o de doble calzada que la comunique con la capital de la República es Medellín.

Ahora, gracias a la presidencia de Iván Duque, se empieza a hacer justicia con Antioquia, el departamento de más malas carreteras. Hoy sí se construyen unas buenas vías, mientras en otras regiones se hacen tres o cuatro veces carreteras para comunicar dos ciudades.

Obras en zonas diferentes a Antioquia colapsan y no pasa nada. Puentes acordeón, obras sin terminar que se inauguraron se desplomaron y no hubo consecuencia alguna. Distinto a Hidroituango, donde se presentó un colapso por razones de la naturaleza y se formó un debate contra Antioquia.

La hidroeléctrica, que es una mega obra para beneficio del país, tuvo un percance de derrumbe en el túnel de desviación del caudal del río Cauca y se nos vino el país encima, junto con el alcalde Quintero, que, desde el principio de su administración, la emprendió contra el proyecto, contra las Empresas Públicas de Medellín y contra la clase dirigente antioqueña. Entiendo que quien es elegido para administrar el país, un departamento o un municipio asume el cargo para trabajar por ese ente y no para acabar con él. Entiendo, también, que quien es elegido y atenta contra el ente para el cual fue escogido comete un acto de traición y violación a su juramento, debe ser castigado o, por lo menos, depuesto de su cargo.

Tenemos que votar por la revocatoria